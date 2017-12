Å skrive dette leserinnlegget kan være som å sage av grenen jeg sitter på. Jeg mistenker at hva jeg har erfart, preger offentlig sektor i større grad enn vi ønsker å innrømme.

Jeg har vært leder for ungdomsrådet i bydel Nordstrand i snart tre år. Jeg debuterte i rådet som 14-åring, og jeg har arbeidet mye med bydels- og utviklingspolitikk siden.

Et ungdomsråd er et politisk organ der ungdommer i bydel eller kommune representeres. I bydel Nordstrand kan vi bevilge over 200 000 kroner årlig til revyer, idrettslag, fritidsklubber og andre «gode, sunne tiltak i nærmiljøet», samt gi innspill til bydelsutvalgenes budsjetter og politiske planer.

Det avholdes seks møter i året, og ofte hender det at vi kommer, spiser møtemat, godkjenner protokollen og drar hjem.

Dette mens ungdommene får møtegodtgjørelse på mellom 750 og 996 kroner. Etter min oppfatning er ikke min innsats verdt lønnen, sett i lys av hva som faktisk utrettes.

Midler kan ikke overføres

Det er flott for demokratiet med ungdomsmedvirkning. Det er flott at ungdom har et partinøytralt talerør inn i lokalpolitikken. Det er flott at engasjert ungdom kan få lærdom de senere kan høste av. I Nordstrand Ungdomsråd sliter vi med å bevilge over 200 000 kroner årlig til relevante søkere.

Dette resulterer i at flere mottar mer enn det de søkte om i utgangspunktet.

Midlene kan ikke overføres fra ett år til det neste, så i disse dager ønskes det av organet over oss, Sentralt Ungdomsråd, at vi nærmest slenger om oss med fellesskapets skattepenger.

Statsminister Erna Solberg sa under årets budsjettforhandlinger at det må prioriteres tøffere og at utgiftene ikke kan fortsette å øke.

Til nå har offentlig sektor vokst. Det har medført bedre helsetjenester, utdanning og sosialhjelp, men også en rekke ineffektive arbeidsplasser tilknyttet byråkratiet.

Jeg har gjennom bydelsadministrasjonen vært borti flere. Vi har alle et felles ansvar for ikke å snylte på statens lommebok, til tross for at personlig, økonomisk vinning på kort sikt lønner seg for den enkelte.

Ressurser er en knapphet

Selv i Norge er ressurser en knapphet som bør disponeres på en måte som er hensiktsmessig for fellesskapet. Alle er tjent med bedre helsetjenester, flere helsesøstre, lavere skatt og satsing på oppstartsbedrifter.

Bare jeg alene er tjent med min for høye lønn. Når fremtidens politikere og byråkrater allerede fra ungdomsrådene lærer at overforbruk og høye lønninger er normen, burde man da bli overrasket over at offentlige utgifter er så høye som de er?

Forfatteren er deltaker i utdanningsprogrammet Young Ambassadors. Meningene som kommer til uttrykk er forfatterens egne.

