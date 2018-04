Etter å ha strevet med matematikkfaget og trodd at jeg selv var dum i over 12 år, har jeg endelig fått vite at det faktisk ikke er min feil, men at jeg har en diagnose. Dyskalkuli, også kjent som mattedysleksi, er en samlebetegnelse på spesifikke lærevansker i matematikkfaget.

Mange sliter

Det er rett og slett en mangel på evnen til å lese og forstå tall og matematiske formler på lik linje med andre. Ifølge NHI er det trolig like mange som sliter med dyskalkuli som dysleksi, altså hele fem til ti prosent av befolkningen.

Likevel har det seg slik at den gjennomsnittlige nordmann bare har hørt om sistnevnte, nemlig dysleksi.

Det at så få vet hva dyskalkuli er, og at det faktisk er et stort problem i likhet med andre lærevansker, gjør at færre blir diagnostisert og får hjelpen de trenger.

De som faktisk ender opp med å få diagnosen, får den som regel veldig sent fordi det ikke finnes noen standardiserte verktøy for å avdekke dyskalkuli. I tillegg er det altfor lite kompetanse og kunnskap om det i skoleverket. Dette gjør at dyskalkuli er blitt en underdiagnostisert vanske der få får tilstrekkelig med hjelp.

Har høy prestisje

I dag har vi kommet langt med kunnskap om dysleksi, men det er på et vis en vanske som fremdeles er tabubelagt. Matematikk er et fag som har høy prestisje i samfunnet og som i stor grad assosieres med intelligens.

For dem som da ikke mestrer faget, blir det naturlig å prøve å unngå det for å slippe nederlag og følelsen av sin egen utilstrekkelighet. Likevel er matematikk noe du møter på hvor enn du går, enten det er i skolesammenheng eller privatlivet.

Det er derfor det er så viktig at det må bli satt på dagsordenen, slik at vi får muligheten til å behandle lærevansken og hjelpe dem som sliter med den.

