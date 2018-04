« Se, hun disser når hun går».

«Hun er seriøst større enn jeg kan strekke ut armene».

«Du må jobbe mer! Jeg blir bekymret, vi har gått gjennom dette flere ganger, så nå må du kunne det. Det er snart eksamen! Ta deg sammen».

«Hun er sykt taper».

«Jeg er bekymret for vekten din, du legger på deg ti kilo i året. Du må til legen, vi må ta grep!»

«Du trener ikke nok».

«Hun er en feit, dum hore».

«Ingen liker deg».

Forestiller du deg denne personen nå? Du har et bilde av henne? Hvordan ser hun ut? Er hun skikkelig feit, sånn 300 kilo feit?

Hvilket bilde får du i hodet av denne jenta, som er meg, når du leser dette?

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Jeg er lei

Hva om jeg forteller deg at hun har noen kilo ekstra, men ikke mange.

Hun har ganske langt brunt hår. Krøller nederst. Hun har blågrønne øyne. Hun bruker mye sminke. Hun jobber med skoleoppgaver hver dag. Hun kommer ofte sent til skolen. Hun har et snitt på 4,3. Hun er en 15 år gammel jente. Hun smiler nesten alltid.

Hun har mistet motivasjonen. Hun har mistet livsglede. Hun hater seg selv. Hun er lei.

Kommentarene du nettopp leste er ting som blir sagt til meg ukentlig. Noen ganger daglig.

Mamma og pappa er bekymret for vekten min. Klassekameratene mine synes jeg er stygg og dum - en hore. Lærerne mine er bekymret for karakterene mine.

Men jeg trener nesten hver dag, spiser ikke så mye usunt, prøver å gå ned i vekt og jeg jobber med skole hver dag. Men hvorfor legger ingen merke til dette?

Gi oss pusterom

Jeg har null motivasjon og jeg er lei. Alt stresser meg. Jeg har begynt å skulke i form av å si at jeg er syk. For hver gang lærerne kjefter på meg for at jeg ikke forstår, så jobber jeg mindre. Utsetter flere og flere prøver.

Jeg spiser mer og mer usunn mat for hver gang mamma og pappa sier at de skal sende meg på Grete Roede-kurs eller på lavkarbodiett med en gruppe med andre ungdommer.

Jeg er ikke lenger den samme jenta. Jeg er ikke lenger samme person. Om du leser dette, om du er forelder, elev, lærer eller noe annet: vi som omtales som feite, dumme horer trenger å vite at vi er bra nok innimellom.

Det er ikke så mye som skal til. Bare litt ros.

Gi oss litt pusterom. For det er flere av oss som er på randen til å kortslutte.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.