Vi liker å skryte på oss at vi er verdens beste land å bo i. Men siden den dagen jeg klarte å stå på egne ben og se verden med egne øynene, skjønte jeg at nordmenn egentlig er veldig naive.

Jeg hører folk si at rasisme ikke er et stort problem i Norge. Hvem er du til å dømme min situasjon, med din hvite hud og mariusgenser? Man trenger ikke å få ordet «neger» slengt i trynet for at det skal kalles rasisme. Jeg føler meg for kinesisk til å bli kalt norsk og for norsk til å kalle meg selv kineser.

Fakta: HVA ER ET SI ;D-INNLEGG? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Avvist i døren

La meg gi deg et eksempel. Det var en gang mamma, pappa, broren min og jeg dro på en litt sånn fancy restaurant hvor man trenger forstørrelsesglass for å se matbiten på den altfor store tallerkenen. Vi skulle feire pappas bursdag, og alle var kledd for anledningen. Vi kastet et blikk rundt om i restauranten. Et tomt lokale, skinnende glass og servitører som kikket ned på telefonen. «Hei, har dere et bord ledig for fire?». Servitøren analyserte oss før hun avviste oss og viste oss mot døren.

Jeg var kanskje for liten til å skjønne at det var fordi vi var utlendinger, men mamma og pappa som drev restaurant, skjønte veldig godt hva hun mente. Nå har jeg vokst opp. Jeg føler og ser elendigheten rundt meg. Jeg ser hvordan rase splitter oss, religion separerer oss og inntekt klassifiserer oss.

Suksess tilhører ingen farge

På mange måter er dette grusomt, men det motiverer meg også. Nå er det min tur til å vise dere at til tross for de nedverdigende kommentarene, blikkene og handlingene deres, skal jeg vokse opp til å bli forbildet barna deres skal se opp til. Min stillhet gjennom alle disse årene, det er ikke en svakhet. Det er bare begynnelsen på at dere tok feil om meg. Suksess tilhører ingen farge.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.