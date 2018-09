Forrige uke la Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg, ledet av Masud Gharahkhani, enstemmig frem et forslag om hva som skal være partiets nye politikk på området. Det som ble lagt frem, skuffet meg dypt: forslag om innstramminger, færre asylsøkere, flere returer og en defensiv bistandspolitikk.

Arbeiderpartiet har de siste årene beveget seg i en mye mer konservativ og restriktiv retning i spørsmål om innvandring. Debatten om innvandring og integrering i Norge har nå sunket til det nivået at man konkurrerer om å være det strengeste partiet på området.

Mennesker i nød trenger faktisk hjelp

Henrik Asheim, leder av finanskomiteen for Høyre, bekreftet dette på politisk kvarter torsdag hvor han blant annet sa at hvis Gharahkhani fikk gjennomslag for denne linjen utvalget legger opp til, så er AP, H og FrP stort sett enige om innvandringspolitikken Norge skal føre: en kontrollert og restriktiv politikk som ikke går ut over norsk økonomi eller velferd.

Rolf Øhman

Jeg blir skuffet, trist og frustrert over at dette er det perspektivet som stort sett løftes frem av de tre største partiene i Norge på innvandringsfeltet, fremfor fokus på at mennesker i nød faktisk trenger hjelp.

Innvandrere er viktige for samfunnet

Men heldigvis er det ennå håp for oss som mener at Norge må ha en raus og solidarisk innvandringspolitikk, og som mener at vi må ta vår del av ansvaret for å hjelpe mennesker i nød.

Det finnes fortsatt partier i Norge som løfter nestekjærlighet- og menneskeverdsperspektivet i denne debatten.

Så min klare oppfordring til AP-velgere som er opptatt av solidaritet og raushet, og Høyre-velgere som bryr seg om mangfold og frihet: Si fra at det ikke er sånn dere ønsker at den offentlige samfunnsdebatten skal være, og at innvandrere er viktige og en ressurs for samfunnet.

