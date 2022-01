«Rådebank» er fiksjon. Men selvmordstallene er en realitet.

«Rådebank» ble raskt en folkefavoritt i norske hjem. Serien har fått ros for å sette blant annet selvmord på dagsordenen. Over 600 mennesker i Norge begår selvmord hvert år. To tredjedeler av disse er menn. I den andre sesongen tar hovedpersonen «Sivert» livet sitt. Seerne får følge de etterlatte gjennom den tunge tiden. Nå takker Othilie (18) «Rådebank» for å ha belyst samfunnsproblemet.

Jeg og faren til «Sivert» har noe til felles.

TV-serien «Rådebank» er en av NRKs mest sette. Der har vi har fått være med i et rånemiljø i bygda Bø i Telemark.

I de tre sesongene får bli seerne med på mange opp- og nedturer. Vi er blitt kjent med mange karakterer, men det er én som har skilt seg spesielt ut.

Det er hovedkarakteren «Sivert».

Paralleller til Rådebank

Alle som har sett de to første sesongene av «Rådebank», visste at «Sivert» ikke kom til å dukke opp i den siste sesongen.

Det er fordi han velger å ta sitt eget liv.

Selv om handlingen er fiktiv, er fortsatt selvmordstallene i Norge ekte. Selvmord er den mest vanlige dødsårsaken blant unge. Blant dem som tar livet sitt, er to tredjedeler menn.

Unge må bli flinkere til å prate om vanskelige ting. Men døren til helsevesenet må også være åpen, mener Othilie Gursli (18).

I sesong tre møter vi tidlig på faren til «Sivert» sammen med «Glenn Tore», eller «GT». Han er også en av seriens hovedkarakterer og var bestekompisen til «Sivert». Faren til han som nå er død, tar opp noe viktig med ham.

Han snakker om hvordan pårørende og etterlatte etter selvmord blir møtt. Hvordan alt de møter, er statistikker, bunker med ark med teorier om selvmordsforebygging, tomme ord og løfter.

Jeg og faren til «Sivert» har noe til felles. Vi er begge blitt møtt med statistikker, lovende ord og hva staten legger i selvmordsforebyggende arbeid. Vi har begge mistet noen til selvmord. Vi er begge pårørende.

Ett samfunnsproblem

«Rådebank» setter lys på et samfunnsproblem som må tas tak i. Samfunnet må se at det ikke hjelper å skrive ned masse selvmordsforebyggende tiltak på et papir. Det fungerer kanskje i teorien, men ikke i praksis.

Hvert år er det omtrent 600 mennesker i Norge som velger å avslutte sitt eget liv. Denne statistikken viser at det selvmordsforebyggende arbeidet som vi i samfunnet driver med, ikke fungerer som det skal. Ellers hadde dette tallet hatt en nedgang. Noe det ikke har hatt de siste årene.

Må bli flinkere

Vi unge må bli flinkere til å snakke om det som er vanskelig i livet. Både jenter og gutter og uansett alder. Men da må det også stå en åpen dør hos helsevesenet når livet blir for mye å takle uten profesjonell hjelp.

Trenger du noen å snakke med? Kirkens SOS: 22 40 00 40 eller chat: soschat.no

Røde Kors: 800 33 321 eller chat korspaahalsen.rodekors.no

Mental Helse: 11 61 23 eller chat sidetmedord.no

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 eller chat på 116111.no Vis mer

Det hjelper ikke å bli møtt med at man ikke er syk nok. At det er x antall ukers ventetid eller at man ikke har hatt et selvmordsforsøk tidligere, så man blir nedprioritert.

Den psykiske helsen er like viktig som den fysiske. Selv om det ikke er så lett å se på utsiden at noen sliter psykisk. Det er ikke like enkelt som når noen har brukket en arm eller en fot.

Viktig å belyse

«Rådebank» klarte å belyse dette selvmord som det samfunnsproblemet det er. At folk som sliter, må få hjelp, at det er vanskelig å vite når og hvordan, og at venner og pårørende må ivaretas. For det fortjener serieskaperne takk.

Vi unge må bli flinkere til å snakke om det som er vanskelig i livet, skriver Othilie Gursli (18). Bildet er fra første sesong av serien «Rådebank»,

Samtidig håper jeg at politikere ser dette samfunnsproblemet og tar tak i det. Selvmordsforebyggende arbeid kan ikke bare settes som mål på papiret. Det må skje i praksis.

Alle fortjener å leve et godt liv, men noen trenger kanskje litt hjelp en eller annen gang til å finne frem til det gode livet.

Vi har ingen flere å miste.

