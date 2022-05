På Støres vakt er fotball i ferd med å bli en idrett for barn med ressurssterke foreldre

Hilde Alice S. Gunvaldsen (19) Sentralstyremedlem i KrFU

19 minutter siden

Uavhengig av foreldrenes lommebok ville vi gi barn mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, skriver Hilde Alice Skåra Gunvaldsen, 2. nestleder i KrFU.

Hvorfor går ikke regjeringen videre med fritidskortet?

Fotballtrener og tidligere proff Anders Jacobsen skriver på NRK Ytring at fotballen er i ferd med å bli en idrett kun for barn med ressurssterke foreldre. Jeg deler hans bekymring. Det betyr at Norge kan gå glipp av vår neste Haaland, Elyounoussi eller Graham Hansen.

Da KrF gikk inn i regjering, fikk de gjennomslag for et prøveprosjekt der barn mellom 6–18 år skulle få minimum 2000 kroner til å delta på fritidsaktiviteter årlig. Dette kalte man et fritidskort. I dag er det om lag 92.000 barn i 24 utvalgte kommuner som benytter seg av prøveordningen.

Fritidskortordningen er en suksesshistorie fra Island, hvor alle barn fikk mulighet til å delta på organiserte fritidsaktiviteter. I Norge skulle dette være et prøveprosjekt frem til juli 2022.

Det første den rødgrønne regjeringen gjorde, var å bestemme seg for ikke å gå videre med prosjektet etter prøvetiden. Men på Støres vakt er fotball i ferd med å bli en idrett for barn med ressurssterke foreldre.

Tærer på familieøkonomien

Tall fra SSB viser at 115.000 norske barn vokste opp i lavinntektsfamilier i 2020. Realiteten for mange familier er at de må velge mellom å betale strømregningen eller å la barna sine få realisere drømmene sine.

Det siste halvåret har prisene på mange varer økt, og nå øker også prisen for å delta i barneidretten. Dette øker sannsynligheten for at mange barn fratas muligheten til å bli proff i fotball, spille i korps eller gå i speideren. Rett og slett fordi foreldrene ikke har god nok økonomi.

Skaper utenforskap

Nettopp derfor lanserte KrF fritidskortet. For at det ikke skulle stå mellom mat på bordet eller fotballtrening, strømregning eller speideren, klær eller korps. Uavhengig av foreldrenes lommebok ville vi gi barn lik mulighet til å delta i fritidsaktiviteter.

Når regjeringen har bestemt seg for ikke å gå videre med fritidskortet, står flere barn og unge i fare for å forsvinne fra trygge og gode fellesskap. Fritidstilbud er en viktig arena for sosialisering, lek og utfoldelse. Det burde uten tvil være tilgjengelig for alle.

Det er et paradoks at en Arbeiderparti-regjering setter kjepper i hjulene for et tiltak som hindrer utenforskap, reduserer sosial ulikhet og øker Norges sjanse for å nå neste fotball-VM.

