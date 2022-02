Det er urettferdig og feil at noen kan tjene penger på denne måten.

Det er forkastelig å bruke unges usikkerhet til å tjene penger

Maja Enerhaug Egge (19) 2. nestleder i Press - Redd Barna Ungdom

Reklame- og mediebransjen må slutte å fortelle oss at vi ungdommer er feil som vi er, mener innleggsforfatteren.

Nå er det nok.

Hvert år deler vi i Press – Redd Barna Ungdom ut prisen for årets Gullbarbie. Den går til den personen eller bedriften som gjør at vi unge føler oss verst.

Det enorme kroppspresset som reklame- og mediebransjen skaper, er en del av årsakene til dårligere psykisk helse hos barn og unge. Dette har vi påpekt i flere år.

At man i 2022 fortsatt lar en bransje bevisst bruke unges usikkerhet til å tjene penger, er forkastelig.

Presset har fungert

I løpet av de siste årene har man sett noen forbedringer. Vi mener Gullbarbie-kampanjene har ført til endringer.

Da vi startet prisen i 2010, ble ikke engang «kroppspress» anerkjent som et ord. Nå derimot diskuteres det i hverdagen, i mediene og på Stortinget. Det er blitt gjennomslag for å merke retusjert reklame, selskaper har endret praksis, og kroppspress og unges psykiske helse er blitt satt på dagsordenen.

Men vi er ikke i mål. Derfor slipper vi nå kampanjen vår for tolvte gang.

Maja Enerhaug Egge er 2. nestleder i Press.

Jeg skulle ønske det ikke var nødvendig. Dessverre ser vi en veldig negativ utvikling som har skjedd de siste årene.

Men tidene endrer seg

Sosiale medier har gjort det altfor enkelt å målrette reklame mot barn og unge.

De Gullbarbie-nominerte i år er OnlyFans, Protein.no og Brandy Mellville.

Nettstedet Onlyfans fungerer som en nettbutikk for nakenbilder og sexvideoer. Protein.no bruker blant annet leddkledde influensere for reklame på Instagram. Klesmerket Brandy Melville har gjentatte ganger fått kritikk for å selge «one size» som ikke passer alle, kun små og tynne.

Felles for disse er aggressiv markedsføring overfor en ung målgruppe – og at det først og fremst foregår på sosiale medier.

Det er urettferdig og feil at noen kan tjene penger på denne måten.

Barn burde ha et ekstra vern på sosiale medier, men for oss ser det ut som at det går i motsatt retning. Algoritmene gjør det heller enklere å målrette budskap og reklame mot dem som er ekstra sårbare for påvirkning.

Penger kan ikke komme først

Unge utsettes hver dag for ekstremt mange kommersielle budskap. Disse inntrykkene påvirker i stor grad hvordan vi ser på oss selv og andre.

I rapporten Prosjekt perfekt (2018) kom det frem at 55 prosent av barn og unge ønsker å endre på sitt eget utseende. Barn og unge mener også at regulering av medie- og reklamebransjen er et av de viktigste tiltakene mot kroppspress.

Markedsføringsloven er ikke oppdatert nok til å ta tak i de utfordringene som barn og unge står overfor i dag. Den sier at «barn har et særlig vern mot markedsføring som spiller på sosial usikkerhet og dårlig selvtillit». Men slik det er i dag, virker det som om selskapers mulighet til å tjene raske penger går foran barn og unges psykiske helse.

Sånn kan det ikke være.

Det trengs et lovverk som i større grad beskytter barn og unge. Og de lovene som allerede eksisterer, må håndheves. Selskaper må ta ansvar for sin markedsføring. Reklame- og mediebransjen må slutte å fortelle oss at vi ungdommer er feil som vi er. Og politikere må ta ansvar for lovverket slik at det faktisk beskytter barn på nett.

