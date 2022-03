Akkurat nå trenger vi «Kompani Lauritzen»

Mats Flåtten (20) Fylkesleder, Vestfold og Telemark Unge Høyre

Nå nettopp

Ukraina trenger støtte i militær og humanitær form. Ikke ungdommer som blir krenket på andres vegne, skriver Mats Flåtten (20).

I så dystre tider som dette, er underholdning bra.

I et mye lest Si ;D-innlegg skriver Sofie Sinnes (15) fra Grønn Ungdom at TV 2 tråkker over en grense ved å sende realityserien «Kompani Lauritzen» akkurat nå.

Det burde få folk til å lure på hvor i all verden Grønn Ungdoms prioriteringer ligger.

Europa er i en unntakstilstand. Et demokratisk land blir invadert. Familier blir revet fra hverandre. Folk flykter og lever som sild i tønne i alt for små tilfluktsrom.

Ukraina trenger støtte i militær og humanitær form. Ikke ungdommer som blir krenket på andres vegne.

Noen minutter pause

Sinnes mener avstanden mellom underholdning og virkelighet blir for liten, fordi man ser folk «leke krig» på TV-skjermen. Har hun i det hele tatt sett «Kompani Lauritzen»?

Det handler i bunn og grunn om kjendiser i grønne klær som løper hinderløype og får kjeft av befalet. Det er omtrent som å sammenligne «Paradise Hotel» med en vanlig chartertur.

I så dystre tider som dette, er det kanskje akkurat underholdning vi trenger.

Mens nyhetsvarslene tikker inn, kan det kanskje være greit å glemme hva som skjer i verden et par minutter. Om det så er ved å se justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) krabbe gjennom gjørma på TV-skjermen.

Hold fokus

Selv om Norge og flere andre land har sendt ut våpen og utstyr, har vi ikke gjort på langt nær nok. Vi må fortsette å hjelpe Ukraina med utstyr, stå sammen mot president Vladimir Putins invasjon og vise at demokrati og internasjonalt samarbeid alltid lønner seg.

Heller enn å ville kansellere TV-programmer bør Grønn Ungdom engasjere i seg det som faktisk betyr noe i konflikten – om det så er små ting.

De bør mene noe om våpeneksport til Ukraina, heise det ukrainske flagget utenfor leilighetene sine eller klistre en ramme på profilbildet sitt, for den saks skyld.

Og når de har skreket lungene tomme i demonstrasjoner og slitt i stykker fingrene av å skrive støtteerklæringer, bør de legge beina høyt, koble av og se på litt kvalitets-TV.

