Debatten har vært oppe hver eneste vår. Hvorfor er det ingen som faktisk gjør noe?

Elisabeth Hekneby (18) Oslo Unge Høyre

25. apr. 2022 20:15 Sist oppdatert nå nettopp

I tillegg til at den kommende måneden skal bestå av russefeiring, fest og moro, venter et drøss med vurderinger, skriver Elisabeth Hekneby (18).

Russetiden kommer til å bli full av tøffe valg og prioriteringer. Er det nødvendig?

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Dersom du løper en maraton, ville du mest sannsynlig ikke ha stoppet for å ta en pause 100 meter før mål. De fleste ville vel ha droppet pausen om det kunne føre til at andre løp forbi.

Hvorfor skal vi da la dette skje hver vår? Etter 13 år på skolebenken risikerer vi som er russ, å gå på en smell rett foran målstreken.

Flere vurderinger

Det er to måneder til sommerferien starter, og 19. april tok jeg på meg russedressen. Siden vi var små, har vi sett opp til russen, og nå er det endelig vår tur. Vår tur til å ha det gøy, trodde jeg.

I tillegg til at den kommende måneden skal bestå av russefeiring, fest og moro, venter nemlig et drøss med vurderinger. Selv om eksamen i år er avlyst, har ikke lærerne tatt ferie.

Det er fortsatt mye vi skal lære, og vår kompetanse skal testes. Det er varierende hvordan skolene har løst dette, men for mange elever havner heldagsprøver midt i russetiden.

Russetiden vil derfor også bestå av tøffe valg og prioriteringer. Skal jeg være den kjedelige som blir hjemme og leser og møter opplagt på skolen? Eller skal jeg satse på at det ordner seg, ha det gøy og utnytte denne tiden til det fulle?

Vil være bedre for alle

De to siste årene er russetiden blitt flyttet til etter 17. mai som følge av pandemien. Dette fungerte fint, så hvorfor kan ikke dette bli en varig ordning?

Med en slik ordning vil jeg tørre å påstå at feiringen blir bedre for alle. Russefeiringen vil ikke gå like mye utover karakterene, man kan feste uten bekymringer, og ikke minst så har man faktisk noe å feire.

Russefeiringen er særnorsk. I de fleste andre land har man en seremoni den dagen man avslutter skolen. Deretter begynner feiringen. Norges russefeiring er unik. Det er en tradisjon jeg ønsker at vi skal ta vare på.

Det er imidlertid på tide med en endring. La oss utvikle russetiden til å bli enda bedre.

Burde endres

I år stemte landets russepresidenter for å beholde tradisjonen om at russetiden skal vare fra april til mai. Argumentene for dette har jeg vanskelig for å forstå.

Det vises til tradisjon og at russetiden forlenges med et par dager. Dette er svake argumenter sammenlignet med fordelene ved å utsette feiringen.

Fakta Russetidens historie Tidligere var feiringen knyttet til fullført examen artium. Dette var en eksamen man tok for å bli innskrevet på universitetet.

Feiringen har fått mye kritikk opp igjennom historien, men ikke engang forbud på 1700-tallet utryddet feiringen.

Først på slutten av 1800-tallet ble feiringen en markering av fullført videregående.

I 1979 ble feiringen flyttet til før eksamen. Håpet var at dette skulle dempe den intense festingen. Kilde: Store norske leksikon og UiT Vis mer

På grunn av tidsbestemte avtaler om russebusser og sjåfører er det viktig med forutsigbarhet for russen. Russetidens oppstart må derfor planlegges i god tid. Det er på tide med en permanent utsettelse av russefeiringen.

Debatten har vært oppe hver eneste vår, men hvorfor er det ingen som faktisk gjør noe?

Jeg er i hvert fall helt sikker på at jeg ville hatt en bedre russefeiring hvis jeg slapp å ta feiringen rett før mål.

