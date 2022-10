For oss held det ikkje berre å snakke om psykisk helse!

Kaja Homme Styremedlem av Vest-Telemark AUF

20 minutter siden

Det gjer absolutt inga meining at ein må stå i lang kø for å vente på ein ekstremt nødvendig behandling, skriver Kaja.

Unge på bygda må få psykisk helsehjelp i nærområdet.

Me treng betre hjelpetilbod og høgare kompetanse i distrikta slik at unge slepper å reise i timevis for hjelp ein har stått lenge i kø før.

Psykisk helse er i altfor lang tid blitt nedprioritert. Viss ein trekk linjer mellom psykiske lidingar og akutte, fysiske skadar: Hadde du godtatt å vente fleire veker før du fekk ein høgst nødvendig behandling eller operasjon for eit brekt bein? Dette er nemleg heilt normal ventetid arrow-outward-link for psykisk helse.

Lang reiseveg for riktig behandling

Slik situasjonen er i dag, veit me at det er kor ein bur i landet, som avgjer kor god hjelp du kan forvente å få. Ja, det er mogeleg å få hjelp sjølv om ein bur i distrikta, men eg opplever at det er ei grense for kor mykje kunnskap som ligg til grunn for akkurat denne hjelpa. I tillegg til dette blir reisevegen ekstra lang når ein må til byane for å få den rette behandlinga.

Det gir absolutt inga meining at ein må stå i lang kø for å vente på ein ekstremt nødvendig behandling ein eigentleg treng der og då. Psykiske lidingar kan utvikle seg i negativ retning medan ein ventar på hjelp.

Denne utviklinga er skremmande, og me kan ikkje la den halde fram. Dei siste åra har Helsetilsynet og sjølve psykiatrien fått eit stort press på seg. Det har kome ein stor auking av henvisningar til barne- og ungdomspsykiatrien. Under korona, då store delar av befolkninga måtte tilbringe dagane aleine, auka også presset frå omverda.

Ein må tenkje på kor ille det faktisk kan gå

Dagens samfunn har mykje å seie for korleis ein styrer denne utviklinga. Eit inkluderande og ope samfunn er det som er med på å gjere slik at folk blir sett og tatt vare på. Vi skal vere eit raust samfunn som gir plass til alle, uansett kva ein person kan ha med seg i bagasjen. Dette vil også vere ein stor faktor i førebygginga av psykiske lidingar.

Me må ha ein helseminister som ser betydninga av psykiatriens samfunnsoppdrag og dens rammar. Me treng betre hjelpetilbod og høgare kompetanse i distrikta. Psykisk helse er ekstremt viktig, og me som lokallag bryr oss særleg om dette. Det er ein av våre viktigaste sakar. For oss så held det ikkje berre å snakke om viktigheita med psykisk helse, me må faktisk gjere noko også!

Ein må tenkje på kor ille det faktisk kan gå om hjelpa ikkje er der, verken til rett stad eller i det heile.

