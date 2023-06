Si ;D Diskriminering Det taxisjåførene sa, har etterlatt arr som aldri kommer til å forsvinne Funksjonshemmede må bli behandlet på lik linje med resten av samfunnet.

01.06.2023 07:30

Hvordan ønsker du å bli behandlet av en taxisjåfør?

Svaret er vel at vi alle ønsker å bli behandlet med høflighet og respekt, uansett hvem vi er eller hvordan vi ser ut.

Dessverre finnes det mennesker som er direkte ufine, både i kommentarer og i oppførsel, mot mennesker med funksjonsnedsettelser.

Det å ha en funksjonsnedsettelse betyr å ha svekket eller manglende funksjonsevne. Funksjonsnedsettelser kan være både synlige og usynlige, psykiske, fysiske og sosiale.

Diskriminering

Mange opplever å bli forhåndsdømt fordi de sitter i rullestol eller har andre funksjonsnedsettelser som gjør at man ser annerledes ut enn det samfunnet definerer som normalt.

Tall fra 2015 viser at 20 prosent av unge funksjonshemmede har opplevd å bli diskriminert eller forskjellsbehandlet.

En nyere studie fra Velferdsforskningsinstituttet Nova ved Oslo Met viser at rullestolbrukere blir innkalt til halvparten så mange jobbintervjuer som andre med samme kvalifikasjoner. Også Redd Barna videreformidler historier fra unge med funksjonsnedsettelser som har opplevd diskriminering og fordommer.

Min funksjonshemming vises på utsiden. Jeg har et ultrasjeldent syndrom kalt Rohhad, som blant annet kan føre til vektøkning og pusteproblemer.

Fordi jeg ser litt annerledes ut, har jeg opplevd mye diskriminering og mobbing opp igjennom årene. Nå vil jeg fortelle om en episode jeg opplevde for ikke så lenge siden.

«Forsiktig, forsiktig»

Jeg deltok på en valgkampkonferanse i regi av Sosialistisk Ungdom. Jeg bodde på hotell sammen med støttekontakten min, ikke langt unna lokalet.

Fordi veiene fortsatt var fulle av is og jeg hadde manuell rullestol, måtte vi ta taxi til og fra konferansen. Hver gang vi tok kontakt med taxiselskapet, ga vi klar beskjed om at jeg hadde med rullestol og at taxisjåførene derfor måtte kjøre helt til inngangen.

De fleste taxisjåførene var hyggelige og hjelpsomme, kjørte helt til inngangen og hjalp meg med å ta ut rullestolen.

Men ved to tilfeller kom taxisjåfører med diskriminerende kommentarer.

Den ene sjåføren fortalte meg at jeg var for stor for taxien, og at jeg måtte være forsiktig så jeg ikke ødela inventaret. Sjåføren gjentok flere ganger med høy stemme: «Forsiktig, forsiktig!» Den andre nektet å kjøre til døren, selv om vi hadde sagt ifra på forhånd.

Dette har etterlatt arr som aldri kommer til å forsvinne helt. Det var sårende og jeg ble veldig lei meg. Skal jeg måtte finne meg i å bli behandlet på denne måten, bare fordi jeg er litt annerledes?

Ikke fått en unnskyldning

På grunn av disse hendelsene sendte en tillitsvalgt i Sosialistisk Ungdom en e-post til taxiselskapet. Jeg forventet å få en unnskyldning og en bekreftelse på at selskapet ville snakke med taxisjåførene det gjaldt. Men jeg har ennå ikke hørt noe.

Hvorfor skal mine utfordringer definere hvem jeg er?

Uansett hvor mange ganger jeg faller, vil jeg alltid reise meg opp igjen og slåss for at andre ikke skal oppleve det samme som meg. Nok er nok. Vi funksjonshemmede må bli behandlet på lik linje med resten av samfunnet!

