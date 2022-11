BSU-ordningen er livvakten som kun hjelper de rike opp fra vannet

Tejn Rolland Leder, Oslo Unge Venstre

18 minutter siden

BSU er en lite effektiv og treffsikker ordning, skriver Tejn Rolland i Unge Venstre.

For å få flere unge inn på boligmarkedet kan vi gjennomføre mange tiltak som vil ha mye større effekt.

I et Si ;D-innlegg 24. november kritiserer Unge Høyre-medlemmene Oda Oline Omdal og Marius Dubland Andersen oss i Venstre for å ville fjerne BSU-ordningen. De påstår at å fjerne BSU (boligsparing for ungdom), er å «fylle vann i bolighaienes basseng og drukne de unges boligdrømmer».

Tvert imot er BSU-ordningen livvakten som kun hjelper de rike opp fra vannet.

Fakta Dagens BSU-ordning Boligsparing for ungdom (BSU) er en spareform for personer under 34 år.

Dagens ordning innebærer at du kan spare inntil 27.500 kroner i året, og du kan trekke fra inntil 5500 kroner i året på skatten.

Totalt sparebeløp for ordningen er 300.000 kroner.

Det er kun dem som ikke allerede eier en bolig, som kan få skattefradrag ved å spare til BSU. Kilde: Skatteetaten Vis mer

De som har mest, får mest

Hensikten med BSU-ordningen er god, men realiteten er likevel at den er en gavepakke til dem som allerede har råd til å spare til bolig.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at de med rike foreldre og høy inntekt er de som sparer mer enn andre i BSU. Tallene fra 2017 viser også at ordningen gir større skattelette for de med god råd. Det er ikke disse menneskene som i størst grad trenger hjelp til å komme seg inn på boligmarkedet.

Staten bruker årlig omtrent én milliard av skattebetalernes penger på BSU-ordningen. Dette til tross for at det er lite som tyder på at den bidrar til mer boligsparing blant unge. Det er en lite effektiv og treffsikker ordning.

Mye større effekt

Vi bør heller bruke den samme milliarden på å gi ungdom bedre råd. Venstre foreslår derfor å øke studiestøtten og å senke skatten for dem med lav inntekt. Det vil være viktig for unge menneskers lommebok og langt mer treffsikkert enn dagens usosiale BSU-ordning.

For å få flere unge inn på boligmarkedet kan vi gjennomføre mange tiltak som vil ha mye større effekt enn å tviholde på en ordning som ikke fungerer. Vi bør fjerne egenkapitalkravet, øke beskatningen av eiendom og fjerne rentefradraget samt andre milliardsubsidier av norske boligeiere. Til tross for at dette vil bidra betraktelig i å tilgjengeliggjøre boligdrømmen, er det lite som tyder på at Høyre går foran i disse kampene.

Det er smått absurd at Unge Høyre ønsker å beholde en BSU-ordning som gir penger til mennesker som ikke trenger det. Vi bør heller bruke pengene der det faktisk monner. Slik sørger vi for en boligpolitikk som løfter alle opp til overflaten.

