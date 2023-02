Det er på tide å kaste eksamen på historiens skraphaug for godt

10.02.2023 10:46

Debattanten mener at dagens eksamensform spiller lotto med elevenes fremtid.

Heller ikke årets eksamen kan gjennomføres på rettferdig vis. Det må regjeringen innse.

Da verden ble satt i karantene for første gang for snart tre år siden, ble det store protester blant norske elever mot å avholde en eksamen de ikke lenger følte seg rustet til. Regjeringen kom omsider frem til at det hverken var rettferdig eller gjennomførbart å gjennomføre eksamen med tanke på koronapandemien.

De samme argumentene kan fortsatt brukes, og derfor mener jeg at vi bør innføre mappevurdering i stedet for eksamen.

Undervisningen er fortsatt ulik

Dagens eksamensform spiller lotto med fremtiden vår. Du kan bli trukket opp i ditt aller beste fag eller i ditt verste. Det har ingenting å si om hunden din døde, eller om kjæresten din slo opp kvelden før. Eksamenskarakteren din fra den ene dagen vil stå der uansett hvor hardt du jobbet det semesteret. Forskjellene her er enorme og grunnleggende urettferdige.

Dagens eksamensordning tester elevens evne til å pugge og prestere under press, og ikke det man faktisk lærer på skolen.

Om det er én ting vi lærte av koronapandemien, var det at den rammet elevene i landet svært skjevt. Det sier seg selv at undervisningen ikke ble den samme hvis du bodde i en liten bygd på Vestlandet eller i Oslo sentrum.

Til tross for at vi i dag er på permanent grønt nivå, er det ikke til å stikke under stol at den varierende undervisningen under pandemien har satt sine spor i dagens undervisning også. All undervisning er avhengig av tidligere kunnskap. Derfor må regjeringen innse at eksamen ikke kan gjennomføres på rettferdig vis i år heller.

Har klart oss mer enn godt nok

Når dagens vg3-elever søker seg inn på studier, må de konkurrere mot kull som aldri gjennomførte en eksamen gjennom hele sin periode på videregående skole. Det sier seg selv at dette ikke er særlig rettferdig. Tvert imot er det er ekstremt ulogisk.

Hva skjedde med at eksamen skulle være en «rettferdig løsning»? Dagens videregåendeelever har aldri gjennomført eksamen. Likevel har vi klart oss mer enn godt nok.

Jeg venter fortsatt på å se at den dystopiske fremstillingen høyresiden har kommet med de siste årene, om at vi gjør elevene «en bjørnetjeneste ved å avlyse eksamen», blir virkelighet. Men jeg ser den ikke. Jeg finner rett og slett ingen problemer med en skoledag fri fra eksamensstress.

Sosialistisk Ungdom ønsker å innføre en mappevurdering som legger vekt på skolearbeidet du har gjort hele året, ikke i løpet av kun fem timer i en svett gymsal. Dette vil dyrke en dypere forståelse for faget og motvirke stress og press. Og om noen vil argumentere med at vi trenger en ekstern sensor for å sette karakterer – fortvil ikke, det er fullt mulig også under mappevurdering!

Å erstatte eksamen med en mappevurdering gir deg tid til å vise hva du faktisk kan. Derfor er det er på tide å kaste eksamen på historiens skraphaug for godt.

