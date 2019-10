Mitt tips for å motvirke det verste som kan skje på sosiale medier

Det er lett å oppfatte sosiale medier som bare bra og gøy, men det er likevel mye negativt som skjer der. Folk får skremmende og stygge kommentarer, til og med trusler. Hvorfor er det så mye hat på sosiale medier?

Sjalusi og misunnelse

Jeg tror mange negative meldinger og kommentarer kommer fra sjalusi. Hvis det er noen som flere ganger kommer med kommentarer som «den genseren er skikkelig stygg», er det en stor sjanse for at det stammer fra misunnelse.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Det er veldig vanlig å bli sjalu, men det er en forskjell på å tenke slikt for seg selv og faktisk å skrive til noen for å såre dem. Det kan jeg ikke skjønne at folk gjør.

Jeg er selv blitt sjalu på andre mange ganger, men da tenker jeg at jeg ikke får noe ut av å være frekk. Da kan jeg heller si noe fint til personen, sånn som: «Jeg skulle så ønske jeg hadde den jakken selv, den er så fin!»

Det verste som kan skje

Det er ikke bare hva vi har på oss, som kommenteres på sosiale medier. Hvis du er litt annerledes, finnes det folk som kan gjøre narr av deg for hvordan du fremstår. De synes sikkert det er veldig morsomt, men de forstår kanskje ikke problemene de skaper.

Jeg tror noe av det verste som skjer på sosiale medier, er slike negative kommentarer om utseendet til folk.

Det gjør folk veldig ukomfortable med seg selv og er mer alvorlig enn mobberne får med seg.

Jeg har ikke selv opplevd hat på sosiale medier på samme måte, men jeg tipper følelsen du har når du får negative meldinger hver dag, er helt forferdelig. Kanskje sitter du og vet ikke hvor du skal gjøre av deg.

Mitt beste tips

For å motvirke slikt hat må vi alle hjelpe til. Det er viktig at vi trår til når vi kjenner noen som opplever dette.

Stå opp for dem, hjelp dem med å få humøret opp igjen og spør dem gjerne om å møtes utenfor sosiale medier og ha det gøy sammen.

Det viktigste man kan ha når man opplever hat på sosiale medier, er noen som støtter deg, noen som er der for deg. Så hjelp hverandre og still opp for hverandre. Det er mitt beste tips.

