Koronaviruset har ført til at bedrifter går konkurs, og at folk permitteres og mister jobbene sine. Sykehusene har nådd sin kapasitet. Behandlinger og operasjoner som har vært planlagt for flere måneder siden, må nå avlyses. Mange får ikke legetime hos sin fastlege siden hele helsevesenet prioriterer koronaviruset.

Ekle kommentarer

Og der sitter du og klager på at du ikke får lov å dra på hytta. Sitter og sutrer fordi du ikke får ta deg en skitur. Sitter og legger igjen ekle kommentarer på fjellbilder på Facebook.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

«Hvordan våger du å legge ut bilder av den fine utsikten når jeg ikke får lov å dra på fjelltur?»

Hemsedal er hjembygden min, og la meg bare si én ting: Jeg bryr meg ikke om at du får ikke reist på hytta.

Jeg bryr meg ikke om at du blir trist av å se bilder av fjellet. Og jeg bryr meg ikke om at du skulle ønske at du var på skitur akkurat nå.

Jobber på spreng

Det jeg bryr meg om akkurat nå, er moren min som er renholder for kommunen og legesenteret. Jeg bryr meg om fastlegen min som jobber nesten hver dag, kveld og helg om vinteren. Jeg bryr meg om de som jobber på Kiwi. En del av dem er mine gamle klassekamerater. Hver vinter jobber de på spreng for å fylle på varer slik at du kan handle til hytteturen.

Privat

Mamma må nå bruke sterke desinfiserende midler på jobb hver dag. Min fastlege er kommuneoverlege og har ansvaret for beredskapen i hele kommunen. De ansatte på Kiwi kjører nå varer til folk som trenger det.

Alle de utsetter seg for smitte ved å dra på jobb hver eneste dag.

Du er for privilegert

12. mars stengte skisentrene. Regjeringen frarådet alle fritidsreiser, og ordførerne i hyttekommunene ba dere bli hjemme. Dere hørte ikke etter, og nå er hytteforbudet innført. Jeg ber dere respektere det. Og jeg ber dere slutte å sutre og klage.

Vi alle har en tung hverdag akkurat nå. Noen får ikke besøke sine besteforeldre. Enkelte har fått en livsviktig operasjon utsatt. Og de fleste av oss har ikke engang en hytte å lengte etter.

Så hvis din største bekymring akkurat nå er at du ikke får dratt på hytta, bør du tenke på hvor privilegert du er.

