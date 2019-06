Det er helt sykt å se hva bompengemotstandere skriver om unge politikere. Vi som er unge og heier på buss, bane, trikk og sykkelvei, blir pepret med hets og sjikane.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Vi blir latterliggjort, kalt naive, hjerneskadede idioter, beskyldt for løgn og får trusler om vold.

For et par uker siden delte Oslo Grønn Ungdom en video på Facebook der vi snakket om hvorfor vi er for bompenger i Oslo. Kommentarfeltet gikk helt av skaftet.

Noen av kommentarene:

Lov å være uenig

Mens de anklager oss for å ta fra dem friheten til å kjøre bil, begrenser de friheten vår til å delta i demokratiet.

Fredrik Hagen / NTB scanpix

Det er lov å mene at bompenger ikke er det beste virkemiddelet for å få ned biltrafikken i de store byene. Det er lov å mene bilister ikke skal betale for buss, bane og sykkelvei. Det er til og med lov å mene vi ikke skal ha et nullvekstmål for biltrafikken i byer.

Men det er faktisk ikke lov å hetse andre mennesker. Det er et forsøk på å skremme oss som unge politikere til stillhet. Og mange blir redde for å heve stemmen.

Jeg orker ikke at resten av valgkampen skal handle om å kjempe i kommentarfeltene. Vær så snill - gi oss en saklig debatt!

