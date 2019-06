Gratis-appen lærte meg mer fremmedspråk på én uke enn skolen gjorde på tre år.

Jeg er nå hjemme i Oslo etter fem måneder i Latin-Amerika, og jeg sitter igjen med utrolig mange inntrykk. Men det jeg føler er for å dele, er hvor unyttig og bortkastet fremmedspråkundervisningen vår er.

Etter tre år på ungdomsskolen med fransk var jeg fryktelig lei. Aldri i verden om jeg skulle snakke fransk igjen!

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år

Jeg kunne litt grammatikk og et par innøvede setninger om at jeg bodde i Norge, og at jeg hadde en mor og en far. Ikke noe mer enn det.

Hadde jeg dratt til Frankrike på det tidspunktet, hadde jeg ikke greid å kommunisere i det hele tatt.

Bedre på en uke

Men et par måneder før jeg reiste ned til Latin-Amerika, bestemte jeg meg for at det kunne vært veldig nyttig å lære spansk. Jeg lastet ned gratis-appen Duolingo og satte i gang. Det tok meg en liten uke før jeg følte jeg var bedre i spansk enn i fransk.

Jeg brukte fem minutter på appen hver dag, og da jeg ankom Mexico et par måneder senere, var jeg i stand til å kommunisere med de lokale. Selvfølgelig med en del problemer, men det gikk greit.

Kompisen min som jeg reiste med, hadde da akkurat hatt to år med spansk på videregående og kunne sånn cirka det samme som jeg kunne fransk. Litt grammatikk og et par innøvede setninger om at han bodde i Norge og hadde en mor og en far. Det holder ikke til å kommunisere med andre.

Forstår hva du mener

Istedenfor at språklærerne suger motivasjon ut av oss med å tvinge oss til å lære å bøye verb, burde vi lære ord som faktisk gjør at vi kan kommunisere.

Det gir en helt utrolig mestringsfølelse, en motivasjon til å lære mer språk og en lyst til å reise ut i verden og bli kjent med nye mennesker. Det er disse følelsene jeg mener vi burde sitte igjen med etter årevis med språkundervisning på skolen.

Jeg sier ikke at grammatikk ikke er viktig, for det er det definitivt. Men det er noe jeg valgte å lære meg etter hvert, etter at jeg hadde lært flere spanske ord. Bit for bit.

For mennesker forstår stort sett hva du mener, selv om det ikke er så forbannet perfekt.

