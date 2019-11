Det har vært flere nyhetssaker i det siste der folk føler seg krenket. Jeg mener flere av dem har skapt problemer ut av noe som åpenbart har vært forsøk på humor.

Komikere har vitset med politikk og grove temaer i årevis. Men på grunn av sosiale medier blåses nå noen saker opp og blir kalt «skandaler». Men noen glemmer at komikere kommer med utsagn i en humoristisk setting. De gjør det ikke for å angripe minoriteter eller enkeltpersoner.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Daniel H. Jensen (16)

Saken med Sagen

Den siste tiden har én komiker vært i fokus: Tore Sagen. I spalten «Flauhetskonkurransen» i Radioresepsjonen, der poenget er å gjøre de andre programlederne flaue, spilte han klimafornekter og rasist. I innslaget sa han flere ting som ikke hadde vært greit å si på åpen gate.

Mange har tatt hele innslaget ut av kontekst. For dette er ikke Sagens meninger, men det han mener er det dummeste en kan si. Formålet var å kritisere klimafornektere og rasister spesielt. Åpenbart var det kritikk mot dem fra hans side.

Etter å ha blitt beskyldt for å være rasist har Sagen senere sagt at han ikke vil lage humor om etnisitet igjen. Det er absurd. Hvis noe ikke er humor for deg, så hør på noe annet.

Det gjelder også komiker Jonis Josef som reagerte på innslaget via sin Instagram-konto. Men her er du alt for hårsår, Josef. Sagen kritiserer rasister, så kritiserer du ham? Det er ufortjent. Sagen er en av Norges morsomste og så skal en harmløs vits nesten ødelegge karrieren hans.

Øijord, Thomas Winje / Scanpix

Vi gir ordene makt

Ord har den makten man velger å gi dem. Hvis du reagerer på noe som blir sagt om deg selv eller andre, trenger du ikke å ta det så alvorlig. Folk har forskjellig humor. Hva man synes er morsomt, er individuelt.

Om du mener noe blir for grovt, finn noe annet du synes er gøy. Svitsj kanal, bla videre.

Husk å se ting i kontekst. Humor er til for å skape reaksjoner og latter. Det er ikke komikernes egne meninger.

Mer om saken?

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.