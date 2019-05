Mange vet ikke at det ulovlig å spre nakenbilder. Voksne må forklare oss alvoret

Vet vi unge egentlig konsekvensene av å dele nakenbilder på nett uten samtykke? Svært få, tror jeg. Vi har snakket om nettvett på skolen, men vi har aldri gått gjennom paragrafene som viser hvor alvorlig og straffbart det faktisk er å spre bilder uten samtykke.

Ikke bare er det ulovlig å spre det, men du kan faktisk bli dømt bare ved å oppbevare et bilde.

Det mest alvorlige med det hele er personene det går utover. Et trykk på sendknappen kan faktisk føre til at du ødelegger en persons liv. Deling av et nakenbilde kan skade så mye at vedkommende ikke orker å leve mer. Det er utrolig få som faktisk tenker så langt.

Ulovlig å ta, ha og dele

I mine øyne er spredning av nakenbilder et av samfunnets største problemer. Likevel føler jeg at problemet blir feiet under teppet. For det fortsetter jo bare. Det er åpenbart at vi unge ikke skjønner alvoret.

Straffeloven sier at det i utgangspunkt er straffbart å ta, ha eller dele seksualiserte bilder eller film av noen som er under 18 år.

Hvis vi ser for oss en 10. klasse, vil jeg gjette at rundt 65 prosent av elevene i klassen har brutt loven. Det verste er at jeg er usikker på om de selv vet at det de oppbevarer på mobilen, er ulovlig og dermed et lovbrudd.

Delt på Snapchat

For ikke lenge siden delte noen et brukernavn med meg på Snapchat. Jeg la til brukeren og ble helt sjokkert da jeg så hva slags bilder som ble lagt ut fra kontoen.

Det var nakenbilder, sexvideoer (tilsynelatende filmet uten at personene visste om det) og onaneringsvideoer. Ikke nok med det, de hadde også lagt ut fullt navn, alder og hvor vedkommende kom fra – uten samtykke.

Heldigvis ble brukeren lagt ned. Likevel plager det meg fortsatt. Jeg får det ikke ut av tankene mine. Spesielt når de hadde lagt ut at det ikke var noen vits i å rapportere brukeren. Da ville de bare opprette en ny konto.

Fakta: Hva er lov? Seksualiserte bilder og video av personer under 18 år er ifølge straffeloven § 311 ulovlig å ta, ha og dele. Det er derimot unntak om personen på bildet er over 16 år og har gitt samtykke, samtidig som den andre parten er jevnbyrdig i alder og utvikling. Å sende nakenbilder til personer under 16 år og/eller til personer som ikke ønsker det er ifølge straffeloven § 305 og § 298 ulovlig. Kilde: Ung.no og Politiet

Det eneste som hjelper

Vi må sette en stopper for ulovlig deling av nakenbilder på nett. Flere voksne må ta ansvar og forklare oss unge alvoret.

Jeg oppfordrer alle skoler til å bruke flere timer med billeddeling som tema. Jeg vil også at Politiet skal komme til skolen og snakke om det.

Den beste måten vi unge lærer på, er å høre historier som faktisk har skjedd i virkeligheten. Da får vi det plantet i hodene våre, og det er det eneste som hjelper.

Tips om nakenbilder:

