Denne talen var en av juryens favoritter i vår 17. mai-konkurranse for ungdom

Kjære Norge! Hadde vi det bra på 17. mai? Jeg hadde det i hvert fall bra. Og vet dere hvorfor? Fordi det var 17. mai!

17. mai er dagen for kaker, is, pølser og masse god mat. For russen, russekort og russebusser. Varme bunader og norske flagg.

17. mai er dagen for tog og leker. Og dessverre også 17. mai-taler. De kjedelige talene hvor ingen egentlig hører etter, og i hvert fall ingen husker noe av det.

Jeg vil likevel, på min måte, prøve å nå frem med et viktig budskap!

Fakta: 17. mai-konkurranse Hva ville du sagt om du sto på Slottsbalkongen på nasjonaldagen? Vi spurte unge mellom 13 og 21 år. Vi fikk inn over 200 bidrag.

Til og med svensker

17. mai er jo egentlig en historisk dag. For ca. 200 år siden, eller for å være helt nøyaktig 205 år siden, satt det 112 kjedelige adelsmenn i en stor, kjedelig bygning på Eidsvoll og lagde en kjedelig, men viktig grunnlov.

Men selv om vi fikk en grunnlov, fikk faktisk ikke kvinner lov til å stemme før 1913!

Uten grunnloven hadde vi ikke vært et fritt land. Vi hadde ikke vært Norge.

Vi feirer jo selvfølgelig Norge på 17. mai, men det betyr ikke at nordmenn er de eneste som er invitert.

Alle er invitert, både afrikanere, amerikanere, asiater og til og med svensker!

Lever sammen

Norge er et trygt land, et bra land og også et utrolig rikt land, både i natur og penger. Vi får bestemme hvem som styrer. Vi har ytringsfrihet. Vi får si hva vi mener uten å bli puttet i fengsel for det.

Men selv om vi får lov til å mene hva vi vil, betyr ikke det at vi får lov til å krenke, mobbe eller true noen.

For å si det rett ut, er vi egentlig bare et utrolig bra land!

Vi lever sammen med folk fra alle kulturer. Noen hinduer der, noen muslimer der og noen som ikke har en religion, der. Noen er mørke i huden, andre er lyse i huden.

Vi lever sammen i fellesskap. Vi jobber sammen for å bygge opp dette landet. Et land der vi respekterer hverandre.

17. mai er dagen for samhold, inkludering og vennskap. Vi hedrer vårt land, vår historie og vårt folk. Gratulerer med dagen!

