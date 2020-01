Det finnes petroleum i alt fra strømpebukser til joggesko, i alt fra biler til den skjermen eller papiravisen du leser denne artikkelen i. Verden kommer til å fortsette å trenge olje eller noe som kan erstatte den i tiden fremover.

Dersom ikke Norge produserer den, betyr ikke det at den ikke blir brukt. Det betyr at den kommer fra et annet sted. For at vi skal kunne løse klimakrisen må oljen bli som mobilspillet Snake: noe alle husker at vi drev med, men ingen savner.

Vi må utkonkurrere oljen

Vi vet at vi har funnet mer olje enn vi kan ta opp hvis vi skal nå klimamålene våre. Det er liten tvil om at oljenæringen på et punkt må bli mindre, men det får vi ikke til ved bare å forby den. Vi må også utkonkurrere oljen.

Jeg har tro på at miljøvennlige energikilder kan ta over for de forurensende, jeg tror vi kan bruke tannbørster laget av bambus i stedet for plast, og jeg tror at vi alle kan ta mer miljøvennlige valg i hverdagen. Sannsynligvis er mange av løsningene på klimakrisen under utvikling på et eller annet laboratorium.

Et eksempel på dette er solkraft. Nå kan solkraft generere enorme energimengder til lave priser. Hvis vi legger til rette for denne typen næring, samtidig som vi strammer inn oljeproduksjonen, vil vi etter hvert gjøre det mindre lønnsomt å produsere miljøskadelig energi.

Synne Søhoel

Fra Snake til smarttelefon

Likevel har vi ikke tid til å vente på alle disse løsningene. Noen områder må vernes for å sikre at vi ikke ødelegger naturperler og biologisk mangfold for våre barn og barnebarn. Derfor går Unge Høyre inn for å verne de mest sårbare områdene i Barentshavet og flytte iskanten sørover. Det burde være en selvfølge at de viktigste naturområdene våre blir beskyttet mot oljeproduksjon.

Det var ingen som gikk inn for å forby Snake. Selv om jeg og mange andre ble avhengige av å leve oss inn i rollen til en slange som ikke skulle bite seg selv, var det aldri så farlig at det ble nedfelt i loven. Likevel er det veldig få som fortsatt spiller det i dag.

Jeg har tro på at vi kan løse klimakrisen. Jeg vet at vi er smarte nok. Jeg har tro på at vi skjønner hvilke områder som ikke kan bli ødelagt dersom vi skal ha et miljø og et dyreliv i fremtiden. Jeg tror vi kan løse klimakrisen fordi jeg har tro på generasjonen som gikk fra Snake til smarttelefon.

