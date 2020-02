Lekser er et tema som stadig blir diskutert i norsk offentlighet. Elever, foreldre og til og med noen lærere synes at det blir for mye lekser.

I 2018 ble rundt 25.000 underskrifter fra frustrerte foreldre overlevert til Kunnskapsdepartementet. Målet med kampanjen var å få en skole uten hjemmelekser. Likevel har ingenting skjedd.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Skaper urettferdighet

Ikke alle barn har mulighet til å få hjelp med hjemmeleksene sine. Kanskje har de skilte foreldre, eller kanskje den forelderen de er hos, jobber senvakt og ikke kommer hjem før de har lagt seg.

En del barn har dessuten foreldre som ikke er så flinke i matte, norsk, fremmedspråk og andre fag.

Da kan de ikke få god hjelp. Det kan føre til at leksene ikke blir gjort ordentlig, ikke blir gjort ferdig, eller i verste fall ikke blir gjort i det hele tatt. Det betyr at de barna med foreldre som er flinke i skolefagene, får en bedre skolegang.

Dette er urettferdig. Dette skaper ulikhet i samfunnet.

Vi har annet å gjøre

Mange barn har dessuten mye stress fra før av, så mye lekser gjør bare vondt verre. Karakterpress kan også bidra til stresset. Det er mange som føler på at de må få bra karakterer.

En del barn har også viktige fritidsaktiviter de driver med, og hvis de må gjøre lekser, får de ikke nok tid til mye annet de skulle ha gjort.

Privat

Det er forskjell på barn, og derfor kan det hende at de som sliter med noen fag, ikke er like raske til å gjøre lekser. Da kan det ta utrolig lang tid, spesielt hvis de ikke har mulighet til å få hjelp.

Så kjære lærere og kjære rektor: La oss kvitte oss med lekser og få mer frihet. La oss bli kvitt lekser slik at vi kan få mer frihet når vi kommer hjem fra skolen.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.