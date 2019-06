«Bompengemotstanden er en skam for Norge», skriver Simen Bondevik, fylkesleder i Viken KrFU i et Si ;D-innlegg 31. mai.

Det som er skammelig, er at det settes opp bommer som er med på å øke forskjellene mellom folk flest.

Bompengeopprøret som brer seg over landet, viser oss bare én ting: Folk flest har fått nok!

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien. X

Privat

Rammer skjevt

Bompenger er en avgift som rammer skjevt. Vanlige folk blir flådd på vei til jobb eller når de skal kjøre barna til skolen.

Flere forteller at de har vært nødt til å si nei når barna ønsker å delta på fritidsaktiviteter, fordi foreldrene ikke har råd til å kjøre dem dit. Dermed er bompengene med på å øke forskjellene mellom folk.

Det er surrealistisk at KrFU ikke anerkjenner dette som et problem.

Bondevik har rett i at verden står overfor store miljøutfordringer. Det må imidlertid gå an å ha to tanker i hodet samtidig.

Å mene at bompenger i Norge skal ha noen reell innvirkning på miljøet internasjonalt, er i beste fall naivt. Selvfølgelig må alle bidra for å bedre miljøet, men det finnes andre måter som ikke gjør livet vanskeligere for folk flest.

Legge til rette for gode valg

FrP vil bruke gulrot fremfor pisk. Derfor mener vi det er uholdbart å straffe vanlige folk som er avhengige av bilen for å få hverdagen til å gå rundt.

Vi vil heller legge til rette for at det skal bli lettere og mer attraktivt å ta gode, miljøvennlige valg. Derfor må avgiftene på nye og mer miljøvennlige biler reduseres ytterligere, slik at folk flest skal få muligheten til å kjøre lavutslippsbiler. Derfor må skattene reduseres for bedrifter slik at det blir lettere å investere i grønne arbeidsplasser.

Vi må også sørge for at kollektivtilbudet blir så godt at det blir mer attraktivt enn å velge bilen i byene.

Dette er reelle tiltak som faktisk kutter utslipp uten å flå de som allerede har lite.

Når KrFU snakker om det grønne skiftet, innebærer det kun økte skatter og flere forbud for folk flest.

Det er skammelig å kreve bompenger. Bommene bør fjernes umiddelbart.

