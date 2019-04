Oljeutvinning i LoVeSe er blitt en symbolsak i norsk klimapolitikk. I helgen vedtok Arbeiderpartiet ikke å konsekvensutrede Nordland VI, Nordland VII og Troms II.

Høyre må innse at vi aldri kan få troverdighet på klima og miljø dersom vi nekter å akseptere forandring i en næring som etterlater store klimagassavtrykk i Norge og verden, og som potensielt kan skade våre mest sårbare havområder.

Etter landsmøtevedtaket til Arbeiderpartiet i helgen reagerer Høyre med sterk kritikk. Arbeiderpartiet blir beskyldt for å gi oljenæringen utrygge og uforutsigbare rammer når de nå sier nei til petroleumsvirksomhet i LoVeSe.

Men er ikke et av de mest forutsigbare signalene man kan gi til næringen, å slå fast at disse sårbare områdene skal være fri for olje og gass?

Fakta: Internrevisjonen ung Hver uke rullerer fem unge politikere på å kritisere sin egen voksenfløy. Emma Erlandsen er leder av Bergen Unge Høyre.

Det er riktig og viktig at vi diskuterer politikk som påvirker Norges mest lønnsomme næring med over 170.000 sysselsatte. Likevel kan ikke Høyre ved enhver anledning slå ned på meningsmotstandere som mener at olje- og gassutvinning er problematisk. Så enkelt er det ikke.

Ulykker kan skje

På sikt vil Høyre tape på å stemple alle som er for vern av LoVeSe, som olje- og arbeidsfiendtlige. All oljevirksomhet medfører nemlig en risiko.

Selv med best tilgjengelig teknologi og oljevernberedskap kan vi aldri garantere at det ikke skjer ulykker.

Lofoten, Vesterålen og Senja huser verdens siste store torskestamme sammen med verdens største kaldtvannskorallrev. I tillegg er det flere tusen mennesker som jobber innenfor fiske, turisme og næringsliv i regionen, som vil påvirkes av oljeboring og potensielle ulykker.

Ingen alternativ

Norge eksporterer hele ti ganger mer klimagassutslipp enn det vi produserer innenlands, og er verdens syvende største eksportør av utslipp. Vi skal fortsette å produsere olje og gass i tiden fremover, men det kommer en tid der råstoffene til slutt blir utkonkurrert av fornybare energikilder, eller ikke hentes opp fordi vi må begrense klimagassutslippene.

Akkurat nå står Høyre på den tapende siden som ikke har innsett at kampen om oljeboring i LoVeSe er over. Med flertall på Stortinget mot petroleumsvirksomhet i området er sannsynligheten liten for at det noen gang blir en konsekvensutredning.

Det er derfor oppsiktsvekkende og lite tillitvekkende at Høyre er såpass harde og lite nyanserte i sin argumentasjon.

Jeg tror at Høyre har tankegangen og virkemidlene som skal til for å føre en god klimapolitikk, men da må vi slutte å stemple meningsmotstanderne i denne debatten når vi ikke har et godt alternativ.

