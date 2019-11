Selv som aktiv i ungdomspolitikken merker jeg at politikk er et fjernt begrep. Det høres ut som noe voksne skal ta seg av. I diverse familiemiddager blir det satt opp et voksenbord og et barnebord: Politikk tilhører voksenbordet. Med den innstillingen dreper vi sakte, men sikkert demokratiet.

Fremtidens statsministre

For på barnebordet sitter det fem stykker som skal stemme en gang. De skal lage det nye Norge, og de skal bevare det vi mener er bra med demokratiet. Rundt et sånt barnebord sitter fremtidens statsministre, finansministre eller utenriksministre. På et eller annet tidspunkt må de også engasjere seg for noe. Da er det en fordel om de har prøvd å diskutere før.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Og det er vi unge egentlig gode til. For selv om vi ikke nødvendigvis diskuterer toprosentsmålet høylytt i kantinen, så diskuterer vi politikk. Vi diskuterer hvor irriterende det er at bussen er for sen, hvor mye en brus i butikken virkelig bør koste, og hvorvidt vi burde ha kunst og håndverk. Det er ingen som kan bestride at dette er politiske temaer, men vi får ofte høre at de ikke er viktige nok.

«Bra at du engasjerer deg»

Mange opplever at man blir fort avskrevet dersom klima ikke er hjertesaken. Hvis bussen er hjertesaken, så er man ikke engasjert, da er man egoistisk. Om man holder et flammende innlegg for å fjerne diktanalyse i norskfaget, så er man ikke engasjert, man er lat. Og hvis man er så heldig å engasjere seg for noe de voksne mener er viktig, så er det «bra at du engasjerer deg», men du er for ung til å skjønne hva som er greia. Det er ikke rart at det er litt skummelt å si at man er opptatt av politikk.

Jeg tror alle vi unge er opptatt av politikk. Om det ikke er Erna og Jonas, eller desentralisering, så er det noe som betyr noe for oss. Det er det verdt å lytte til!

Forfatteren er deltager i utdanningsprogrammet Young Ambassadors. Meningene som kommer til uttrykk, er forfatterens egne.

