Koronaviruset har endret hverdagen til hele Norge. En stor del av befolkningen har fått en ny og begrenset hverdag. Denne forandringen er vanskelig og uvant for alle, men den er ekstra vanskelig for dem som allerede har det tungt i hverdagen fra før.

Jeg som bor på Holmlia, et område med høy andel barnefattigdom, vet hvordan denne endringen har vært ekstra vanskelig for noen. Nå som skolene og barnehagene er stengt, er «pusterommet» for noen stengt.

Sårbare barn

Nå som arbeidsplassene til mange av foreldrene i området er stengt, er også inntektene til mange av de allerede utsatte familiene redusert. Dette gjør at mange av dem som er utsatt for barnefattigdom, er enda mer sårbare nå.

Mange barn og ungdommer savner å ha en fritidsklubb eller andre frivillige ordninger å besøke. For her kunne man både glemme og dele problemene sine. Mange av disse barna og ungdommene blir i disse dager mindre motiverte og kjeder seg. De trenger rett og slett et avbrekk fra den ekstra tunge hverdagen.

Dugnadsånd på sitt beste!

Derfor vil jeg hylle den frivillige organisasjonen Hjertet av Holmlia for den fantastiske innsatsen de har gjort på Holmlia. Hjertet av Holmlia har de siste ukene brukt de digitale arenaene aktivt hver dag for alt det er verdt. De har gitt alle barna og ungdommene i området både motivasjon og glede gjennom ulike aktiviteter.

De har hatt livesendinger på Instagram med gode forbilder fra Holmlia. Alt fra advokater og artister til internasjonale fotballspillere og lokale ildsjeler. De har hatt konkurranser, digitale FIFA-turneringer og vært påskeharer som har lagt påskeegg utenfor døren til mange av barna i området.

Hjertet av Holmlia har rett og slett lyst opp dagen til mange gjennom disse små gledene. De har delt og gjort det lille de kan, og det lille de har gjort, har utgjort en stor forskjell for veldig mange! Dette er det jeg kaller norsk dugnadsånd og Norge på sitt beste!

