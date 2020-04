Akkurat nå befinner vi oss i en ekstraordinær situasjon. For å kunne hindre spredningen av virus har store deler av Norge innført regler som hindrer kontakt med andre mennesker. Flere holder seg hjemme nå mer enn før.

Tidligere denne måneden skrev Frida Amdahl og Sarah Safavifard i Sosialistisk Ungdom at mediene må tenke seg om før de skriver om hvordan man kan trene hjemmefra. Jeg mener det er tvert om. Det er helt topp at samfunnet oppfordrer oss til fortsatt å trene.

Mange er ikke vant til den nye hverdagen, og det kan være vanskelig å venne seg til den nye hjemmetilværelsen. Å holde rutiner i gang kan hjelpe med overgangen. Dette gjelder også treningsvaner. Har man før pleid å gå på treningssal eller drevet med fotball, er det bare bra at man fortsetter å trene hjemme. Man kan da bruke disse kildene som et hjelpemiddel.

Trening er sunt

Når dagene føles uendelig lange, man stresser over helsen og er bekymret for fremtiden, er det greit med et lite avbrekk. Ved å trene vil man kunne slippe å tenke på verden rundt seg, samtidig som trening tar i bruk forskjellige deler av hjernen. Trening gjør også at du føler deg mye bedre etterpå.

Jeg er derimot helt enig med skribentene om at man ikke bør reklamere for helseskadelige dietter, særlig i en tid som dette. Slike dietter kan føre til blant annet spiseforstyrrelser. Likevel kan man ikke sette likhetstegn mellom dietter og trening.

Det må jo være greit å trene. Og det må være greit at folk velger å skrive om hvordan man kan trene hjemmefra. Så lenge man kan, bør man ta vare på kroppen sin, spesielt i disse sårbare tider.

