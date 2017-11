I sitt Si ;D-innlegg 3. november skriver Therese Spildrejordet (19) at dokumentarserier som Line fikser kroppen virker mot sin hensikt og at hun selv bare er blitt mer oppmerksom på sin egen kropp av å se slike.

Men hvorfor er det et problem å snakke om at kroppene våre er forskjellige?

I første episode når programleder Line har trusedag og oppfordrer alle i P3 til å gå i truse, prøver hun å normalisere kroppen.

Jeg synes dette er et morsomt og kreativt forsøk på å vise seg frem på en ærlig og åpen måte. Å fortrenge vanskelige følelser gjør jo ikke saken noe bedre.

Tøft av henne

Det er derfor vi må tørre å snakke mer om kropp med et åpent syn. Det er ikke programmer som Line fikser kroppen som skaper usikkerhet om kropp og eget utseende.

Usikkerheten skapes av klikk-artikler som forteller deg hvordan du får finere kropp, og reklamene som bare bruker de peneste modellene som i tillegg er photoshopet.

Programleder Line Elvsåshagen forteller at hun ikke liker å vise seg selv avkledd og dekker seg til med klær. Trusedagen var en måte å utfordre seg selv og andre som tenker som henne på. Jeg synes det er tøft av henne.

Trenger å vise mangfoldet

Spildrejordet skriver at man ikke trenger å være rakettforsker for å skjønne at kroppene våre er forskjellige.

Men når så mange unge jenter og gutter i Norge er misfornøyde med seg selv og ønsker å se ut som en Insta-kjendis, viser jo det at ikke alle klarer å akseptere at vi er ulike.

Usikre ungdommer i Norge trenger et program som viser mangfoldet av kropper og at vi alle er forskjellige. De trenger å vite at man skal være komfortabel i egen kropp og at alle kropper er unike.

Jeg synes Line fikser kroppen er et bra og lærerikt program for ungdommer i Norge. Vi trenger å se at vi er forskjellige og at det er akkurat sånn det skal være. Vi må tåle å snakke om usikkerheten uten å tro at det gjør ting verre.

