I tirsdagens Brennpunkt-episode «Norske tilstander» tok NRK opp satsningsløftet på Tøyen. En veldig interessant og tankevekkende reportasje. Vanskelige temaer ble tatt opp.

Men spørsmålene de stilte til ungdommen på Tøyen ble bare stilt til gutter. Hvor var jentene? Var det et bevisst eller ubevisst valg?

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

«Ungdom» er fellesbetegnelsen på alle kjønn, både gutter og jenter og alt i mellom. Det er viktig at jentenes mening også kommer frem.

Hvordan har de det på Tøyen? Hva synes de er bra og hva kan forbedres? Uten jentene blir ikke Tøyen løftet.

Kriminaliteten på Tøyen har økt de siste årene, og oslopolitiet sa i fjor at det særlig er unge gutter som står bak. Det kan være at det er derfor Brennpunkt bare spurte gutter denne gangen, men det er ikke en god nok grunn. Jentene på Tøyen må også synes. Jentenes mening må komme frem, for de er like viktige som guttas.

