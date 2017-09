Ifølge norsk lov kan 16- og 17-åringer gifte seg – med samtykke fra foreldre og tillatelse fra Fylkesmannen.

Nå samler norsk ungdom seg i kampen for at Norge skal endre sitt eget lovverk og stå frem som et godt eksempel for andre land.

Det må vi hvis vi skal kunne påvirke andre land til å få slutt på barneekteskap.

FNs internasjonale bærekraftsmål slår fast at verden skal få slutt på barneekteskap innen 2030.

Barneekteskap er et stort globalt problem. Hvert år blir 15 millioner jenter giftet bort.

Disse er i mange tilfeller svært unge barn.

Mange av dem mister all selvstendighet og all mulighet til å skaffe seg en ordentlig utdanning.

Noen blir barnebruder helt ned i åtte- og niårsalderen. For oss som lever trygt og godt i Norge, kan dette virke helt absurd.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Jo yngre, jo mer verdt

Konsekvensene av barneekteskap er mange og forferdelige. Det går selvfølgelig mest ut over barna, men det er også et stort problem for samfunnet.

Barneekteskap er ikke bare en konsekvens av fattigdom, men også en praksis som opprettholder fattigdom.

I utviklingsland blir én av tre jenter under 18 år giftet bort. Hvorfor det? Jo flere munner å mette, desto mer penger trenger en familie.

Jentene blir ofte sett på som en utgift eller en sårt trengt inntekt.

Jo yngre jentene er, jo mer verdt kan de være som barnebruder. Derfor blir jenter i mange tilfeller altfor tidlig gift.

Jenter skal ikke være en vare. Med utdanning er jenter akkurat en like god ressurs for samfunnet som gutter. For å bygge gode samfunn må absolutt alle delta.

Hvis én av tre kvinner i Norge plutselig hadde blitt hjemmeværende, hadde ikke samfunnet vårt gått rundt. Når land går glipp av de ressursene, vil de heller ikke bli velfungerende samfunn.

Prinsippsak

Norge må få et absolutt forbud mot barneekteskap. Et unntak fra 18-årsgrensen, slik vi har i dag, kan brukes som smutthull i land der barneekteskap er et reelt problem.

Hvis Norge skal påvirke andre land med mange barnebruder til å øke aldersgrensene på ekteskap, må vi også ha en lik grense. Det er en prinsippsak.

Dette er ungdom over hele Norge enige om. De siste ukene har nesten 8000 ungdom skrevet under på at de ønsker en absolutt 18-årsgrense for ekteskap i Norge.

Smutthullet vi har i dag, er jo faktisk helt unødvendig!

Dette ønsker jeg svar på fra fylkesmennene, som godkjenner det som teknisk sett er barneekteskap, og fra Stortinget, som vedtar lovene våre! Vær så snill og hør på oss, kjære politikere!

