Elsparkesykler er blitt en viktig del av manges hverdag i Oslo. Si ;D har snakket med unge om hva sparkesyklene betyr for dem.

14-åringene Kaja (t.v.) og Lea på Pokémon-jakt i Frognerparken. Det er bare ett av mange bruksområder de nye elsparkesyklene har fått i Oslo. Helmine Syvertsen

«Hun styrer når det er lyst, jeg når det er mørkt»

Silje Solvang (20), Jernbanetorget

– Jeg ser 6 prosent, over hele synsfeltet. Det er som om du tar vekk 94 prosent av ditt eget syn og legger det i tåke. Jeg elsker sparkesyklene, men bruker dem aldri alene. Jeg er lysømfintlig, så når det er sol ute, ser jeg ingenting. Jeg har en venninne som ikke ser noe i mørket. Jeg ser jo dårlig i lyset, så når vi kjører sparkesykkel, gjør vi det sammen. Hun styrer når det er lyst. Når det er mørkt, styrer jeg.

– Blindeforbundet snakker om at sparkesyklene er så i veien, at folk snubler i dem, men jeg synes ikke det er vondere å gå på en sparkesykkel enn en lyktestolpe. Det er hindringer overalt, og vi må uansett tilpasse oss samfunnet hele tiden. Jeg har aldri skadet meg av å gå på ting. Jeg får ikke fysisk vondt, jeg kjenner det bare i stoltheten. Blindeforbundet er ikke imot sparkesykler, bare hvordan de er til hinder. De som ser dårligere enn meg, snubler i dem hver dag.

– Sparkesykler er miljøvennlig og morsomt, men jeg vil oppfordre alle til å parkere dem minst mulig til hinder i veibanen.

«Mamma er litt skeptisk»

Kaja (14) og Lea (14), Frognerparken

Kaja (14): – Hjemme der jeg bor, er det en bratt bakke. Første gangen jeg prøvde elsparkesykkel, kjørte jeg og en venninne opp og ned den bakken. Vi satte den fra oss utenfor oppkjørselen.

– Det jeg synes er bra her, er at det ikke er mulig å parkere i Frognerparken. Det er en park, og da skal det ikke stå elsparkesykler overalt. Jeg lastet ned flere av sparkesykkel-appene og prøvde å overtale mamma til å få ha dem på mobilen, men hun var imot det siden det er en aldersgrense og fordi det er ganske dyrt.

Nyttig til Pokémon Go

Lea (14): – Første gang jeg sto på en elsparkesykkel, var i Frognerparken. Vi kjørte en kort strekning, det var mest for å prøve. Alle andre hadde gjort det, mens jeg ikke fikk lov av mamma. Foreldrene mine jobber i helsevesenet, og de er nok litt mer opptatt av hva som er farlig og ikke. Pappa leser nyheter 24/7 og sier: «Lea, se, nå er det enda en som har falt og skadet seg på sparkesykkel.»

– Kaja begynte å spille Pokemon Go igjen i år og fikk meg til å begynne igjen også. Nå gjør vi det flere ganger i uken. Folk tror meg nesten ikke når jeg sier at jeg er på nivå 30. Hvis det dukker opp en pokemon 1 kilometer unna, er det lurt å komme seg dit fort på sparkesykkel.

– Jeg hørte nettopp om en som hadde brukket flere bein og en arm etter å ha kjørt på en fortauskant. Man dør jo ikke, men det er fort gjort å skade seg. Og det hjelper i hvert fall ikke på at foreldre skal like elsparkesyklene.

«De forbanna syklene!»

Nima Salimi (20), Brugata

– Noen venner og jeg var på vei ut av en restaurant, da vi så en veldig sint dame. Hun så liksom systematisk etter elsparkesykler, før hun kastet dem mot bakken eller veltet dem. Det sto en elsparkesykkel ved siden av meg, så da hun så den, veltet hun den nesten på meg.

– Jeg skjønte ikke helt hva som foregikk, men hun hadde blitt kjørt på av noen som hadde kjørt elsparkesykkel. Hun ropte ting som «De forbanna syklene!» og «Nå er vi i bakvendtland!», mens folk rundt henne sa at hun måtte roe seg ned.

– Vennene mine og jeg sto egentlig bare og lo. Vi tenkte «Calm down, liksom». Men, jeg forstår meg på henne. Jeg synes synd på de som ikke klarer å holde tritt med utviklingen. Plutselig styrter én, to eller tre sparkesykler forbi dem i full fart. Jeg hadde også blitt redd, hvis jeg var dem. Men det skal sies, å kjøre elsparkesykkel er veldig gøy.

Når daten fyker av gårde på en Voi

Åse Berg Dybvik (22), Youngstorget

– Sist vi møttes, tok vi følge et stykke hjemover. For noen uker siden møtte jeg igjen fyren jeg var forelsket i. Jeg trodde vi skulle følge hverandre hjem denne gangen også. Men 10 meter ut fra der vi var, fant han en Voi. Jeg måtte skynde meg, få en klem og et kyss, før fjooom, så var han vekk. Det hadde vært mer romantisk om vi gikk hjem sammen. Jeg følte meg gammeldags som ikke tok en Voi og kjørte etter ham.

– Jeg har aldri kjørt sparkesyklene, og jeg føler meg litt kontrær, men jeg har bestemt meg for at jeg ikke vil. Det ser dust ut. Og jeg er sint på alle som feilparkerer. Og så tror jeg det er litt ideologisk: Sparkesyklene eksploderte i byen, med så mange forskjellige leverandører. Det hadde vært noe annet om det var i kommunalt eie og i system.

– Nå er det få retningslinjer, og det føles utrygt. Jeg møter ofte på fulle folk som kjører to eller tre på én sparkesykkel. Da føler jeg meg som en bestemor, som tenker: «Husk hjelm! Ta vare på hue!»