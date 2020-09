Homofobi er mer vanlig enn vi kanskje vil tro

Peter Håndlykken (21)

Nå nettopp

17 prosent av norske menn sier de grøsser når de tenker på homofile. Er det urovekkende nok? skriver Peter Håndlykken (21). Matt Slocum / TT NYHETSBYRÅN

Jeg har kjent på kroppen at kampen mot diskriminering ikke er vunnet.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Sommeren 2017 marsjerte Den Norske Motstandsbevegelsen med bannere der det sto «Knus homolobbyen». Sommeren 2020 blir en homofil mann slått til blods i Oslo.

Samtidig lever myten om at vårt land ikke sliter med homofobi i beste velgående. At det er ikke et reelt problem. Er du en av dem som tror det? Vel, da kan jeg fortelle deg dette, jeg har vært redd hele livet mitt.

Et mål for vold

Jeg var redd da jeg var ni år gammel og gikk over fotballbanen dekket med snø. Da guttene som var mye høyere og eldre enn meg, begynte å skrike etter meg. De skrek ord som jeg knapt visste hva betydde, og de overfalte meg.

Jeg var redd da de holdt meg ned mot bakken og begynte å dekke ansiktet mitt med snø. Da hodet mitt var begravd under snøen, og jeg ikke fikk puste.

Men dette var i 2008. Verden har jo forandret seg?

Selv om jeg ikke alltid er redd for å bli nedgravd i snø eller bli jaget nedover gaten, så er jeg alltid redd for å være et mål for vold og trakassering. Som da jeg sto på busstoppet i forrige uke og ble kalt «homofaen» og at jeg bør brenne i helvete.

Peter Håndlykken (21). Privat

Mener kampen er over

Til tross for mine og mange andre skeives opplevelser med vold, trusler og hat mener skremmende mange at de skeive har vunnet kampen. At det ikke lenger er et behov for å gi dette noe mer oppmerksomhet.

Når jeg selv har ytret meg om homofobi, har jeg blitt kalt for tarmjeger av en voksen mann. Oppmerksomhetssyk og en som sprer homsepropaganda av en annen, og jeg er blitt fortalt at barn aldri bør vokse opp som en pervers psykopat som oss skeive av en dame.

Grøsser ved tanken på oss

At det finnes en god andel mennesker med slike synspunkter, fremgår klart av statistikken. 16 prosent av norske menn ville flyttet seg hvis de var tett på en homofil mann, og hele 34 prosent er negative til at to menn kysser i offentligheten. Til sammenligning svarte 9 prosent at de var skeptiske til at heterofile kysser offentlig.

Samtidig viser samme undersøkelse at 17 prosent av norske menn sier de grøsser når de tenker på homofile. Er det urovekkende nok?

Jeg bryr meg lite om hva folk mener er riktig og galt. Demokratiet rommer naturligvis mange meninger. Det jeg har lite til overs for, og det som er problemets kjerne, er at skeive i 2020 opplever vold, trusler, hat og en frykt som fortsatt er reell.

Så jeg spør den alminnelige leser, hvor mange homofobe demonstrasjoner må vi ha? Hvor mange må bli slått til blods? Hvor mange må kjenne på denne frykten før homofobi blir sett på som et ekte problem igjen?

