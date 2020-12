5. desember: Tusen takk, Herman Flesvig!

NRKs Førstegangstjenesten tok Norge med storm og er blitt sett av rundt tre millioner nordmenn. Sondre Myrseth (18) spilte broren til en av Herman Flesvigs karakterer. Foto: Privat

Jeg følte meg som en av gutta i gjengen.

Gjennom hele livet har jeg elsket teater. Jeg har kledd meg ut og spilt skuespill helt fra jeg var bitte liten. Jeg startet med Postmann Pat og fortsatte med Kaptein Sabeltann, som jeg fremdeles liker veldig godt. Jeg har show hver kveld hjemme, hvor replikker og sanger kommer på løpende bånd.

Nå er jeg med i en teatergruppe gjennom foreningen Ups and Downs, hvor jeg har spilt mange forskjellige roller. Her trener vi både på replikker, sang og bevegelser. Jeg likte spesielt godt å ha rollen som Simba, når kjæresten min spilte Nala.

TV-innspilling

En dag fant mammaen min en melding fra NRK, som var sendt til Norsk Nettverk for Downs syndrom. De ønsket en skuespiller med Downs syndrom til TV-serien Førstegangstjenesten.

Vi laget en videopresentasjon hvor jeg fikk vise hvem jeg er og demonstrerte litt hva jeg kan. Jeg var så heldig at de valgte meg til rollen som Grim Torkild.

Jeg ble tatt godt imot av Herman Flesvig, som spiller Ahre-Ketil og mange andre roller i serien.

Herman og Sondra under innspilling av Førstegangstjenesten. Foto: Privat

Herman viste seg å være en kjempehyggelig mann. Han var veldig flink til å vise meg hvordan vi skulle spille sammen. Regissøren Erlend var også veldig flink og tålmodig, slik at de fikk meg til å spille sånn som de ville ha det.

En av gutta

Vi tullet og lo, og det var kjempegøy å få være med på innspillingene. Men Herman var ikke like tøff som meg da vi spilte Paintball, så der måtte vi bruke filmtriks.

Vi hadde innspillinger ute på kveldstid hvor vi grillet marshmallows og koste oss, vi var på Flymuseet på Gardermoen, og der fikk jeg komme inn i en Hercules. På Gardermoen var det også mange andre skuespillere. De var veldig greie, og jeg følte meg som en av gutta i gjengen.

Her er Sondre med skuespillerkolleger i Førstegangstjenesten. Foto: Privat

Etter premieren fulgte Herman meg opp og sendte melding og inkluderte meg i bilder på Instagram. Han ga meg masse skryt. Han syntes jeg var veldig flink, og jeg synes også at han var veldig flink.

Vise hva vi kan!

Jeg er veldig glad for at NRK og Herman Flesvig ga meg mulighet til å være med i Førstegangstjenesten. Da fikk jeg vise at også jeg med Downs kan lære replikker og spille skuespill.

Det er viktig for meg å vise hva vi kan, og at vi kan klare alt som alle andre, selv om vi kanskje også trenger litt ekstra hjelp.

Jeg synes Grim Torkild er en fin karakter, han er morsom, tøff og omsorgsfull. Akkurat som meg, egentlig. Jeg håper at denne rollen i Førstegangstjenesten vil gi meg flere roller etter hvert, for målet mitt er å være profesjonell skuespiller.

Det har vist seg at med litt hjelp, støtte, tålmodighet og omsorg så er det meste mulig. Nå har jeg tatt første skrittet mot mitt store mål, takket være NRK og Herman Flesvig.

Foto: Privat

Hva er det ekstra viktig å tenke på denne julen?

– Denne julen er det ekstra viktig å huske på at vi kan gi andre gode minner. Det kan man gjøre ved å være greie mot hverandre og kanskje ringe en venn eller bestemor og bestefar. Jeg kommer til å gi bort noe jeg har laget selv. Håper det også vil gi gode minner til de som får det.

