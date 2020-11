Den beste kandidaten er hverken Trump eller Biden

Victoria Sveinsson (21) Liberalistisk Ungdom

2. nov. 2020 08:30 Sist oppdatert nå nettopp

Victoria Sveinsson (21) i Liberalistisk Ungdom håper flere får øynene opp for den tredje presidentkandidaten i USA: Jo Jorgensen. Hun stiller for Libertarian Party. Foto: Wilfredo Lee / AP

USAs tredje presidentkandidat er et godt alternativ som får lite oppmerksomhet.

På stemmesedlene i USAs presidentvalg finner vi flere enn to kandidater. Tredjekandidat Jo Jorgensen er den første kvinnen som for andre gang stiller til valg i alle delstatene.

Hvem er Jo Jorgensen?

Jorgensen er professor ved Clemson University med doktorgrad i industri- og organisasjonspsykologi.

I 1996 stilte hun som visepresidentkandidat for Libertarian Party. Da var hun med å sikre partiets beste valgresultat på 16 år.

Victoria Sveinsson (21), sentralstyremedlem Liberalistisk Ungdom. Foto: Privat

Under årets valg fremmer Jorgensen et budskap om å søke etter felles verdier og mål. Finne sammen til gode reformer uavhengig av partitilhørighet.

Tydelige politiske saker

Jorgensen får imidlertid ikke delta på presidentdebattene. Hun gjør det ikke godt nok på meningsmålingene.

Kampanjen til Jorgensen fokuserer hovedsakelig på følgende saker: Den første er rusreform. I sterk kontrast til sine motkandidater Trump og Biden ønsker Jorgensen å avkriminalisere alle rusmidler. Hun vil benåde alle i USA som er straffedømt for offerløs kriminalitet (deriblant bruk av ulovlige narkotiske stoffer).

En annen sak Jorgensens kampanje har fokusert på, har preget amerikansk politikk siden tidenes morgen:

«Hvis jeg blir valgt til president, vil min første offisielle handling være å hente våre soldater hjem og forvandle USA til et gigantisk Sveits: godt rustet og nøytralt», sa Jorgensen til potensielle velgere i Alaska under en tale høsten 2020.

Et godt alternativ

Tross at Libertarian Party stiller med en kompetent og samlende presidentkandidat, blir det Biden eller Trump som velges i høst.

Likevel er USA et splittet politisk landskap, der mange velgere ikke lenger identifiserer seg med de etablerte partiene. Dette kan føre til at Libertarian Party blir et friskt pust i USAs ellers polariserte politiske landskap.

