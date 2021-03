Man kan være uenig med ordføreren vår. Men man trenger ikke å være barnslig.

Sebastian Strand Byttingsvik (18) Molde

7 minutter siden

Debattanten mener Molde-ordfører Torgeir Dahl har et poeng. Samtidig forstår han at mange har tatt seg nær av uttalelsene. Foto: Berit Roald / NTB

I etterkant av Torgeir Dahls uttalelser kom det mye hat mot både ham og Molde.

Det er ikke til å legge skjul på at smittetallet i Oslo er høyere enn andre steder i Norge. Derfor gikk Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) hardt ut i mediene og sa at Oslo ikke gjør jobben sin godt nok. Han kritiserte også byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Veldig mange østlendinger har tatt seg nær av uttalelsene, noe som er svært forståelig.

Det er vanskelig å sette seg inn i situasjonen til både Torgeir Dahl og Raymond Johansen, men én ting er hvert fall helt sikkert: Det er ikke sikkert Dahl hadde gjort en like bra jobb i en så stor by selv. Når folketallet er så stort, vil det være vanskeligere å ha kontroll der enn i mindre byer.

Hengte ut Dahl

Selv er jeg ganske nøytral i saken. Jeg er enig med Johansen om at Oslo bør få flere vaksiner. Samtidig mener jeg at Torgeir Dahl ikke tar helt feil. Stikket han gir Oslo, er ikke stort, men det svir. Sannheten gjør ofte veldig vondt. For det er sant at andre kommuner rammes av smittetallene i Oslo. Jeg har selv venner som reiser dit for å besøke venner og familie. Det er ofte sånn smitten spres fra én kommune til en annen.

Sebastian Strand Byttingsvik (18) er for tiden aktuell i NRK-podkasten VG3. Foto: Privat

I etterkant av Dahls uttalelser kom det mye hat mot både ham og Molde. Mange slengte seg på og skrev negative kommentarer uten å vite så mye om saken. Mange hengte ut Dahl på en barnslig måte. Man kan være uenig i det han sier, men man trenger ikke å oppføre seg som en 12-åring når man diskuterer.

Et dårlig lys

Mange voksne har også uttalt seg stygt om Molde som by og moldensere den siste uken. Det er utrolig leit. Et godt eksempel på dette er influenser og forfatter Linnéa Myhre, som gjorde narr av hjembyen på Twitter. Eller TV 2-reporteren som skrev en artikkel om at «det er godt å kjenne på Molde-hatet igjen». Dårlig påvirkning!

Det er viktig å huske på at Dahls uttalelser ikke representerer hele Molde eller alle moldensere. Voksne som uttaler seg om Molde sånn som de gjør, er ekstremt barnslige. De setter kun seg selv i et dårlig lys.

