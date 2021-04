Jeg trenger en pause fra å være pårørende

Anonym jente (20)

Nå nettopp

For meg har skolen alltid vært et fristed. Et sted der jeg ikke trengte å høre på medisinprat og være pårørende, skriver jente (20). Foto: Illustrasjonsfoto: Ørn E. Borgen

En pause fra å høre om smertene og verkingen. En pause fra medisinene på stuebordet.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

For meg har skolen alltid vært et fristed. Et sted der jeg ikke trengte å høre på medisinprat og være pårørende. Jeg vet at skolen ikke er favorittstedet til mange unge, men for meg var det likevel en plass der jeg kunne fokusere på meg selv og min egen fremtid.

Et fristed kan også være håndballtrening et par ganger i uken, venner, egentrening eller annen fritidsaktivitet. Men slik er det ikke nå om dagen.

Fakta Unge stemmer i Aftenposten – Hver dag publiserer Si ;D-redaksjonen debattinnlegg skrevet av unge mellom 13 og 21 år. – Vi publiserer også tilsvar fra voksenpersoner. – Vil du skrive? Klikk her for mer informasjon. Vis mer

Preget av sykdom

Nå er de fleste hjemme hver eneste dag. Mange unge bor sammen med foreldre eller familiemedlemmer som trenger ekstra mye hjelp eller har familieforhold som er vanskeligere enn andre.

Jeg bor sammen med en mamma og søster som begge har kronisk utmattelsessyndrom (ME). Sykdommen finnes i mange ulike former. Heldigvis klarer min mamma og søster seg ganske bra på gode dager, i motsetning til mange andre.

Men selv på gode dager er hverdagen hjemme hos oss preget av sykdom. Hver dag må tilpasses til to av tre familiemedlemmer som ikke er friske. Det betyr at jeg som er frisk, også blir påvirket i stor grad.

Være vanlig ungdom

Det er ikke synd på meg som er helt frisk, men skoledagene og fritidsaktiviteter har vært et viktig fristed. Det har vært et sted uten fokus på sykdom. For selv hvor ensom jeg kan føle meg hjemme, er jeg en del av et lag på håndballtrening, og på skolen kan jeg være en vanlig ungdom.

Det er mange unge som har det mye verre enn meg, for ikke å glemme dem som strever med fysisk eller psykisk sykdom selv. Til vanlig snakker man ikke så mye om sånt i vennegjengen, på skolen eller i offentligheten. Men på grunn av koronaviruset har det heldigvis fått mer oppmerksomhet.

Vondt å være hjemme

Helsedirektoratet sier at barn som vokser opp med psykisk syke, somatisk syke eller rusavhengige foreldre opplever et spekter av bekymringer. De har høyere risiko for å utvikle psykiske, sosiale og adferdsmessige problemer enn andre barn.

Barna har også større risiko for å oppleve konfliktfylte familiesamspill, dårligere foreldrefungering og omsorgssvikt. Jeg kan bekrefte at dette er ting jeg har opplevd med familiemedlemmer som er syke. Spesielt nå i disse tider når vi alle er under samme tak mesteparten av tiden.

For mange unge er skolen og skolearbeid noe de «bare må holde ut» før de kan dra hjem til mer fritid. Men for andre er det motsatt. Hjemmet er mest anstrengende, mest vondt og minst glede.

En pause fra medisinene

Savnet etter håndballtreningene hver uke er stort. Der får jeg treffe gode venner, og jeg får vært i aktivitet. Dørstokkmilen er utvilsomt lettere å overvinne når man er en del av et lag eller en gruppe. Fysisk aktivitet er en av de beste medisinene for å forebygge psykiske plager, som for eksempel stress og dårlig søvn.

Men det viktigste av alt er at jeg får en pause fra å være pårørende. En pause fra å høre om smertene og verkingen. En pause fra medisinene på stuebordet. Jeg får være en ung jente på 20 år.

Og for søsteren min med ME er skoledagen minst like viktig. For der kan også hun være ung og lovende, selv om det bare er noen få timer hun orker å være der.

Jeg mener at viktigheten av fritidsaktiviteter og forutsigbare skoledager er for langt nede på prioriteringslisten til regjeringen.

Vi må ikke glemme barn og unge som også har en tøff jobb etter at skoledagen er ferdig. Fritidsaktiviteter er utrolig viktig når det er mye annet som mangler.

Les også Hjemmeskole har gitt meg den ekstra energien jeg har manglet

Les også 22. desember: Med litt assistanse kan jeg leve et normalt liv

Les også Selv om skolene åpnes, må jeg være hjemme. Sånn er koronalivet som kronisk syk.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.