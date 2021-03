Jeg er veganer, men jeg er ikke ekstrem!

Ailin Patricia Grimnes (20)

Som alle andre, gjør jeg feil iblant, som å spise melkeprodukter ved uhell, skriver Ailin Patricia Grimnes (20). Foto: Terje Pedersen / NTB

Hvis vi skal være gode veganere, må vi være åpne for feil og uenigheter.

Det finnes veganere som ikke blander seg opp i hva andre spiser. Veganere som spiser honning og egg fra lokale gårder, som spiser melkeprodukter ved uhell, og det finnes veganere som har kjøttetende kjæledyr. Jeg er en av disse veganerne.

Mediene har en uvane med å vise frem de mest ekstreme sidene ved dyreaktivisme. Men dette er bare en brøkdel av hva veganisme er blitt. I virkeligheten finnes det veganere som meg, som er stille og fredelige.

Veganisme er et livssyn. For meg betyr det at jeg prøver å unngå animalske produkter i størst mulig grad. Det betyr ikke nødvendigvis at jeg får det til hele tiden. Som alle andre, gjør jeg feil iblant, som å spise melkeprodukter ved uhell. Andre ganger spiser jeg melkeprodukter med vilje, fordi jeg ikke har tilgang til annet.

Umulig å være hundre prosent

For noen veganere er det utenkelig å gjøre slike feil. Slik jeg ser det, har veganisme ingen regler.

Det er lov å gjøre feil.

Det har vist seg at det er umulig å være hundre prosent veganer. Mange av gjenstandene i huset ditt er sannsynligvis indusert med blekk som ikke er vegansk. Huset ditt er antagelig bygget på land som en gang tilhørte skog og dyr. Dessuten finnes det en rekke veganske matprodukter som fordriver dyr til massedød, slik som peanøttsmør, mandler og soyabønner.

Vi skal likevel ikke se bort ifra det faktum at veganisme er bra for klimaet og redder dyreliv. Mange veganere er veganere fordi de kjemper for en verden der dyrenes rettigheter blir respektert og hørt, og hvor all form for utnyttelse av dyr avvikles. Andre er veganere av helseårsaker. De fleste ligger et sted midt mellom disse prinsippene.

Ailin Patricia Grimnes (20). Foto: Privat

Sterkt imot hatytringer

Vi hører altfor ofte om de veganerne som gjør demonstrative forsøk på å overtale folk til å bli veganere, slik som organisasjonen Anonymous for the Voiceless (AV). De er kjent for å stå i gatene, holde opp skilt og vise sterke scener fra slakterier på dataskjermer. Metodene deres har vekket mye oppmerksomhet. De har også fått mye hat.

De er også kjent for å komme med hatytringer. Jeg har selv observert dem på sosiale medier og blitt provosert. I et videoinnlegg på Instagram bruker de «FUCK VEGETARIANISM!» som overskrift, og forklarer hvorfor vegetarianisme er dårlig.

Som veganer er jeg enig i at vegetarianisme ikke gjør det lettere for dyrene, fordi det støtter egg- og melkeproduksjon. Men jeg er sterkt imot hatytringer og ekstremismen de uttrykker.

Jeg tror ikke at denne aktivismen vil overbevise folk om å bli veganere. Jeg tror snarere det vil provosere folk til å tro at alle veganere er like ekstreme som dem.

Åpne for feil og uenigheter

Jeg er som de fleste veganere, men jeg er ikke ekstrem. Jeg er hverken barsk eller skråsikker på hva jeg gjør. Jeg er ikke så god på den aktivistiske fronten, og jeg slurver med kostholdet mitt. Likevel velger jeg å være veganer. Jeg er medlem av Norsk vegansamfunn og følger opp deres aktivisme så godt det lar seg gjøre.

Ingen kan være perfekte, og perfeksjon er ikke verdt å streve etter. Som veganer er det nærmest umulig å være prinsippfast. Du kan ha viljestyrken til det, men du vil alltid trå feil, akkurat som alle andre.

Det er ikke pinglete av meg å promotere veganisme på en fredelig måte. Jeg tror nemlig at hvis vi skal være gode veganere, må vi være åpne for feil og uenigheter.

Jeg tror at den beste form for aktivisme er åpen dialog og å gi folk som i utgangspunktet er uenige, rom for refleksjon.

