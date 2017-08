Ap, Høyre og Frp: Dere oppfører dere som små barn! | Iris van Brunschot

Jeg har prøvd å sette ord på deres oppførsel. Prøvd å forstå deres oppførsel. Prøvd å fatte deres ufattelige tiltak.

Prøvd å begripe hva som fører til den forskrudde tankegangen deres.

Tankegangen som leder til at dere vil åpne for konsekvensutredning, eller til og med åpne for oljeboring, i det mest sårbare havområdet i Norge.

Jeg har virkelig prøvd å forstå, men jeg klarer det ikke.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

90 rapporter på 12 år

11. september er det stortingsvalg i Norge. Ap har vedtatt et «kompromiss» i forbindelse med oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Men hvor er kompromisset?

For det første så har en konsekvensutredning alltid ført til åpning av oljefelt i norsk historie.

For det andre så har vi mer enn nok kunnskap om Lofoten. Det er skrevet over 90 rapporter over en periode på 12 år.

Ap velger bare å overse kunnskapen, fordi den sier at det er en dum idé å åpne for oljeboring i Lofoten.

Ap, Høyre og Frp kommer med argumenter som at norsk oljeproduksjon er ren, står for lite forurensning i forhold til andre land i verden, at verden trenger energi uansett og at hvis ikke Norge utvinner oljen, vil noen andre gjøre det.

Men det har ikke så mye å si at oljeproduksjonen er renere enn andres, fordi nesten alt av utslipp kommer fra bruk, ikke fra produksjonen.

Føler press for å redde Norge

Det er på tide å ta ansvar selv. Fordi hvis alle tenker at andre kommer til å utvinne oljen vi ikke utvinner, så vil endring aldri skje.

Skjønner dere ikke at dere ødelegger fremtiden til hele min generasjon? Er det virkelig sånn at dere ikke forstår dette, eller lyver dere fordi dere vil ha penger?

Dere oppfører dere som små barn. Små, sta barn som bare tenker på seg selv og ikke ser lenger enn sin egen nese.

Er penger, makt og velferd virkelig viktigere for dere enn fremtiden vår?

La meg minne dere på at det står i den norske grunnloven at dere skal sikre en bærekraftig utvikling. Har dere glemt dette? Eller ignorerer dere det?

Er penger, makt og velferd virkelig viktigere for dere enn fremtiden vår? Det er dette jeg ikke forstår.

Er det virkelig ungdommene som må ta ansvar selv? Er det vi som må redde verden?

Fordi det er det jeg føler hver dag. Et press, et raskt økende ansvar, for å redde Norge fra å kjøre inn i et dypt, mørkt stup.

Tenk på dette når du stemmer

Jeg er forbanna. Forbanna over Høyre og Frp som ikke klarer å innse at de ødelegger jorden.

Forbanna over at Hadia Tajik er fornøyd med «et standpunkt som både tar hensyn til behovene hos oljenæringen og industrien, og samtidig klarer å ivareta hensynet til miljøet og naturressursene».

Jeg er sykt forbanna på at dere overlater dette ansvaret til oss. Men som miljøagentene sier, så er jeg mest skuffet.

Jeg er klar over at endringen fra olje og gass til fornybar energi er en gradvis prosess, og jeg ber ikke om full stopp av oljeutvinning i dette øyeblikk.

Men det jeg ber om er varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja.

Jeg ber dere: tenk på dette når dere skal stemme 11. september. Vær så snill og tenk på fremtiden min. Fremtiden vår.