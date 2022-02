Mitt tredje friår var ufrivillig. Ikke la det bli et fjerde.

Alexander Borgen 21 år

Nå nettopp

På grunn av pandemien er eksamen avlyst både for elever på ungdomsskolen og på videregående skole. Det er tredje år på rad at eksamen blir avlyst.

Avlyst eksamen gir en urettferdig konkurranse om studieplassene.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Så valgte regjeringen å følge Utdanningsdirektoratets anbefaling og avlyste eksamen for tredje år på rad. Dermed vil enda et «koronakull» konkurrere med kunstig høye karaktersnitt mot tidligere årskull som har gjennomført eksamen.

Årets tredjeklassinger kunne slå seg løs og juble. På den andre siden sitter vi som blir negativt påvirket av denne avgjørelsen.

Det var mitt eget valg å ta to friår. Mitt tredje friår var derimot uønsket. Og nå frykter jeg at det samme skjer igjen.

Hva skjedde?

I 2019 valgte jeg, som mange andre, å gå på folkehøgskole. Gjennom året som fulgte, var jeg stipendiat ved samme skole. Høsten 2021 hadde jeg planer om endelig å studere, men slik ble det ikke. Grunnen var rekordhøye opptakskrav, for «koronakullet» hadde rekordhøyt karaktersnitt.

Etter at det ble bestemt at det heller ikke vil bli gjennomført eksamen for årets avgangskull på videregående, ser det tynt ut i år også.

Det virker så godt som umulig å få plass på studiet jeg tidligere hadde god margin for å komme inn på med mitt førstegangsvitnemål, skriver Alexander Borgen (21).

Eksamenskarakterer drar ned de totale konkurransepoengene for gjennomsnittseleven på videregående skole. Det viser tall fra Utdanningsdirektoratet. Personlig beinet jeg meg gjennom seks eksamener fra mine år på videregående. Det resulterte både i et betydelig lavere snitt og mindre tid til å kunne rette fokus mot standpunktkarakterene.

Jeg har ikke sjans

I år «uteksamineres» det første kullet hvor samtlige elever ikke er blitt tatt ut til eksamen. Ennå er ingenting helt sikkert, men gitt tidligere tall vil vi igjen se en oppsving i kravene for å bli tatt opp til flere studier.

Etter at eksamen for første gang ble avlyst grunnet pandemien i 2020, har poenggrensen skutt fart oppover. Alle mine opptjente alderspoeng kombinert måler seg ikke med den økningen vi har sett i hva som kreves for å komme inn på flere studier.

Økningen ved mitt drømmestudie har gjort et hopp på seks poeng etter to avgangskull uten eksamen. Og nå kommer et tredje.

Jeg foreslår å tildele tilleggspoeng for gjennomført eksamen

Det virker så godt som umulig å få plass på studiet jeg tidligere hadde god margin for å komme inn på med mitt førstegangsvitnemål. Fra og med i år må jeg derimot utelukkende basere meg på ordinær kvote.

Urettferdigheten må løses

Fristen for å melde seg opp til privatisteksamen denne våren er forbi.

Jeg og andre som er i samme situasjon, kan ikke gjøre annet enn å håpe at opptakskravene ikke fortsetter i samme retning. Det er med mindre det tas hensyn til årskullene født til og med år 2000, slik det er blitt tatt hensyn til nevnte «koronakull».

Så hvordan kan konkurransen mellom dem med og dem uten eksamen bli mer rettferdig? Forslagene har vært mange. Alt fra å fjerne eksamenskarakterene til alle pre-pandemi-avgangselever til å la oss konkurrere mot opptakskravene fra 2019.

Selv foreslår jeg å tildele tilleggspoeng for gjennomført eksamen.

Noe må regjeringen gjøre.

For akkurat nå er konkurransen om studieplassene urettferdig.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!