Kunstnere skal ikke finansieres av staten

Karoline Skjæveland Formann, Fremskrittspartiets Ungdom Stavanger

Nå nettopp

Kunst er i første rekke en hobby og ikke noe staten skal blande seg opp i, skriver Karoline Skjæveland.

Stavanger kommune bruker 150.000 kroner i året på en kunstnerleilighet i Berlin. Det er på tide å omprioritere.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Norge er en velferdsstat, og det skal vi være stolte av. Det fører blant annet til at vi får gratis helsetilbud og et sikkerhetsnett om vi mister jobben.

«Baksiden» er at velferdsstaten er skattefinansiert. Det betyr i praksis at vi selv betaler for godene vi får, gjennom skatt. Velferdsstaten Norge er kommet langt i utviklingen, og staten tilbyr i dag en rekke goder til spesielle grupper, for eksempel kunstnere.

Sløsing

Det begynner å komme mer og mer frem hvor mye av statsbudsjettet som går til sløseprosjekter. En av sakene som har fått størst oppmerksomhet, er kunstneren som har sprutet maling ut av rumpa, kastet avføring på publikum og urinert på scenen. Han er blitt tildelt om lag 3,4 millioner kroner i året for å dekke lønn og utgifter, ifølge Nettavisen.

Kunst er i første rekke en hobby

Denne uken kom det frem at Stavanger kommune leier en kunstnerleilighet i Berlin. Ifølge Stavanger Aftenblad har den stått tom i to år på grunn av koronapandemien. Kommunen har betalt rundt 150.000 kroner i året for denne leiligheten. Nok en gang med skattebetalernes penger.

Ikke nok med det. Stavanger kommune tilbyr også reisestipend til dem som bruker leiligheten, på 2000 kroner i måneden.

Fjerne all støtte

Vi bor i et land hvor eldreomsorgen svikter. Det er ikke nok sykehjemsplasser, og helsekøene er lange.

Vi bor i et land hvor en stor andel elever går ut av skolen uten å kunne lese og skrive skikkelig, og hvor drivstoffprisene nærmer seg 30 kroner literen.

Det er på høy tid at vi omprioriterer hvordan vi bruker pengene våre, og at kunstnere begynner å stå på egne bein. Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) ønsker å fjerne all statlig støtte til kunstnere fordi dette er en sløsing av skattepenger.

Kunst er i første rekke en hobby og ikke noe staten skal blande seg opp i.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!