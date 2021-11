Vi vil ha tilbake fraværsreglene fra pandemien

Klasse 2IE Thora Storm vgs.

3. nov. 2021 08:00 Sist oppdatert nå nettopp

Elevene i klasse 2IE ved Thora Storm videregående tar til orde for å endre fraværsreglene.

I løpet av ukene som har gått siden høstferien, er det allerede flere elever som står i fare for ikke å få karakter i enkelte fag.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi er elever ved Thora Storm videregående skole i Trondheim. Nå opplever vi for første gang konsekvensene ved gjeninnføring av de ordinære fraværsreglene.

Denne høsten blir flere forkjølet, og det er en oppblussing av koronatilfeller. Da er det meningsløst at elever ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en foreldre for å få godkjent fravær av helsegrunner.

Regelen om at dokumentert fravær skal vises på vitnemålet, er også gjeninnført. Dette betyr at terskelen for å bli hjemme om man er syk, blir mye høyere.

Fakta Hva er fraværsgrensen? Fraværsgrensen er en grense for hvor mye udokumentert fravær du kan ha i hvert enkelt fag.

Hvis du har du mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, er hovedregelen at du ikke får karakter i faget.

Hvis du har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær i et fag, kan rektor bestemme at du likevel kan få karakter.

Ved fravær over 10 prosent kan du likevel få karakter om du kan dokumentere at fraværet skyldes ting som helse. Kilde: Utdanningsdirektoratet Vis mer

Dyrt med legeerklæring

I norsk skole gjelder gratisprinsippet. Det vil si at skolene ikke skal påføre elever kostnader, som for eksempel til utstyr. Nå som regjeringen krever legeerklæring for det minste lille forkjølelsessymptom, kan dette bidra til å skape klasseforskjeller og urettferdig behandling av elever.

Ikke alle har råd til å dra til legen hver gang de er syke.

Når skolene i tillegg oppfordrer alle elever til å være hjemme, uansett hvor små symptomer de har, vil problemene med fraværsgrensen bli enda synligere. Elever får ikke gyldig fravær selv om lærere blir varslet, og signert egenmelding blir levert.

Nå gjelder kun legeattest for ikke å overskride fraværsgrensen, og dermed står vi i fare for ikke å få karakter i fag. Å kreve legeattest er en høy kostnad for mange. I tillegg roper fastlegene varsko og frykter unødvendig lange køer.

Elevene bør styre selv

Det er også en annen type fravær som skaper problemer for elever. I dagens samfunn er det ingen hemmelighet at elever sliter med psykisk helse.

Se for eksempel for deg at du er en elev på videregående, og at du rett og slett ikke har krefter til å stå opp om morgenen. Dagen føles som et strev, og motløsheten tar overhånd.

På slike dager vet du selv at du heller burde holde deg hjemme. Det er ingenting å hente på skolen når hodet føles ut som et vepsebol. Da kan du heller bygge opp energien og viljestyrken til å komme på skolen neste dag.

Redd for stryk

Regjeringen bør gå tilbake til fraværsreglene vi hadde under pandemien. De fungerte for alle, også de som ikke kunne betale for legeerklæringer.

I løpet av ukene som har gått siden høstferien, er det allerede flere elever som står i fare for å ikke få karakter i enkelte fag. Grensen på 10 prosent kan ha blitt nådd med bare to timer fravær i de små fagene, som for eksempel gym.

Vi oppfordrer kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) og helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til å handle raskt slik at vi faktisk får godkjent vitnemål.

Dette innlegget er signert av:

Selma Broum (16)

Karla Forås (19)

Wichakon Kan-A-Rom (18)

Hedda Morsund Krokhaug (17)

Dina Flatås Jøsaas (17)

Marie Dragvoll (16)

Julia Nøstvik Evensen (17)

Maja Vasseljen (16)

Julie Valentine Stoen Engdal (17)

Berit Austad Singsdal (17)

Victoria Vangen Bredesen (16)

Sigrid Aarhaug (16)

Olivia Zawad Ivangen-Hagedal (17)

Emilie Åvik Granhaug (19)