Barn i Norge burde ha skoleuniform

Augustus Hammer (13)

Ingen skal måtte føle seg dårlig for ikke å ha de kuleste klærne eller de nyeste skoene, mener Augustus Hammer (13).

Hver dag blir barn blir mobbet for hvilke klær de har på seg.

Jeg synes at barn burde ha skoleuniform, fordi barn har ulike foreldre med ulik økonomi. Det påvirker hvilke klær barna har.

Barn har også forskjellige klær fordi de har ulik smak. Det finnes noen som bare har svarte skjørt og svarte T-skjorter. Og andre som bruker mye sminke, olabukser og Gucci-klær.

Men barn blir mobbet for hvilke klær de har på seg – hver dag. Det tror jeg at vi kan stoppe ved å innføre skoleuniform. Sånn blir alle mer like, og det blir mindre mobbing på grunn av klær. Det ser også veldig mye mer profesjonelt ut.

Hver dag er det barn som føler seg mindre verdt enn andre på grunn av klærne sine. Det syntes jeg er helt patetisk og dumt. Har du noen gang følt deg utenfor eller ekskludert på grunn av klærne dine?

Da er du nok ikke alene. Det er ett av mine mange argumenter for at skoleuniformer burde innføres i Norge.

Jeg er opptatt av at folk ikke skal føle seg dårlig for ikke å ha de kuleste klærne eller de nyeste skoene. Jeg synes at vi burde innføre skoleuniform og begynne med ordentlige tiltak som er effektive mot mobbing!

