Jeg er muslim. Det er min privatsak.

Rozerin Fredriksen Herki 20 år

Det er blitt normalt for visse mennesker å bekrefte sine fordommer hos enhver muslim de møter, skriver Rozerin Fredriksen Herki (20).

Selv om jeg er muslim, er jeg ikke et vandrende leksikon om Islam.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Min livsvisdom går ut til unge, norske muslimer. Bare fordi du identifiserer deg som en muslim, er du ikke pliktig til å forsvare enhver påstand mot Islam og muslimer.

Du er nemlig ikke et vandrende leksikon for å bekrefte andres fordommer.

Fakta Årets julekalender Hva vet vi egentlig om menneskene rundt oss? Årets julekalender har temaet «livsvisdom fra ungdommen». Hver dag frem til jul skriver unge mennesker om hendelser i livet som har formet dem, og som de har lært noe av. Kanskje kan flere lære noe av de unges erfaringer? Tilbakemeldinger kan sendes til sid@aftenposten.no. Vis mer

Mange hendelser

Da jeg ble spurt om å skrive om én hendelse som har forandret meg, falt det altfor naturlig å skrive om mine personlige erfaringer med fordommer mot min religion, Islam.

Den utfordrende biten er at jeg ikke kan telle antall hendelser på bare ti fingre.

Det er blitt normalt for visse mennesker å bekrefte sine fordommer hos enhver muslim de møter. For av en eller annen grunn må jeg forsvare terrorhandlingene til en såkalt «muslim» i Frankrike, fordi jeg identifiserer meg som muslim her i Norge.

Fordommer mot halalkjøtt

Et av de tilfellene jeg husker spesielt godt, skjedde før skoleballet i tiendeklasse. En av skolens ansatte sa at de ikke ville komme på skoleballet fordi det ble servert halalkjøtt.

Før jeg rekker å spørre hvorfor, smeller personen ut alt mulig rart om halalslaktet kjøtt og at vedkommende aldri kommer til å spise det.

Jeg prøvde å argumentere mot. Da blir jeg fortalt at jeg ikke er voksen og ikke har like mye kunnskap. Med andre ord får jeg ikke lov å svare tilbake.

Jeg lurer fortsatt på hva en voksen forventet å oppnå med en slik kommentar til en 15 år gammel jente.

Hva jeg har innsett

Jeg har lært at jeg på ingen måte skader noen ved å tro på noe annet. Jeg vet nå at jeg ikke må svare på noen fordommer, spørsmål eller påstander jeg ikke ønsker å svare på.

Jeg har innsett at jeg ikke er et vandrende leksikon som sitter på alle fasitsvar om Islam.

Jeg vet at det er mitt personlige valg å identifisere meg som muslim. Og det er en privatsak mellom meg og det jeg tror på.

Og jeg har hvert fall innsett at jeg ikke er muslim for at «du» skal bekrefte fordommene dine hos meg.