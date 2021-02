Hvorfor kalles jeg svak og bortskjemt under pandemien?

Silje Moen Knutsen (16)

Én time siden

Jeg har sett kommentarer som spør hvordan min generasjon skulle ha klart seg i krig, skriver Silje Moen Knutsen (16). Foto: Shutterstock / NTB

Samtidig som vi ungdommer sliter, sitter voksne folk på Facebook og kaller oss bortskjemte.

Under pandemien er det blitt skrevet flere artikler om barn og unge som sliter under korona, og at tiltakene går hardt utover oss. Disse artiklene og intervjuene er gjort av og med fagfolk.

Jeg har selv lest flere av sakene, og jeg har lest kommentarfeltene på Facebook. Der sitter det flere godt voksne mennesker og snakker om hvor pysete min generasjon er. Hvordan vi ikke tåler noen ting, og at vi ikke hadde overlevd om vi levde i deres tid.

«Tåler de ingenting?»

Under artikler som er skrevet for å sette fokus på unges psykiske helse, står det for eksempel:

«Dagens barn og unge tar jo skade av alt, ifølge eksperter. Hvordan skal de lære å takle motgang når de dilles med hele tiden?»

«Er barn av i dag så bortskjemte at de ikke tåler å sitte alene i noen måneder? Hører jo alle ryktene om at de tar livet sitt, blir superdeprimert. Forstår ikke hvorfor?»

«Tåler de ingenting lenger?»

Jeg skulle gjerne likt å vite hvordan disse menneskene var som unge. Hvordan de hadde taklet ikke å være på skolen og ikke få se vennene sine.

Jeg skulle likt å se hvordan disse menneskene taklet usikkerheten av å være 16 år under en pandemi.

Kommer jeg til å få venner? Kommer jeg til å få forelske meg? Kommer jeg til å få gode nok karakterer til å komme inn på universitetet, siden det er hjemmeskole? Kommer jeg til å kunne fullføre universitetet med hjemmeundervisning? Kommer jeg til å kunne realisere drømmene mine?

Silje Moen Knutsen (16). Foto: Privat

Hvem er pysete?

Dette skal være den beste tiden i vårt liv. Vi er unge og skal ha alle muligheter i verden.

Samtidig som vi sliter, sitter voksne folk på Facebook og kaller oss bortskjemte. Jeg har sett kommentarer som spør hvordan min generasjon skulle ha klart seg i krig. Vi er jo bare pyser.

De som stiller disse spørsmålene, tilhører selv en generasjon der flere har vist at de er helt avhengige av hytten sin og av Vinmonopolet.

Til dere som skriver disse kommentarene, spør jeg: Hvordan hadde dere klart dere i en krig uten tilgang på hytteluksus og alkohol?

Hvorfor er det jeg som kalles bortskjemt og barnslig, jeg som bare vil bli hørt?

Jeg som bare vil på skolen og se vennene mine?

Er dere sikre på at det er jeg som er pysete her?

