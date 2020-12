Støtt de små butikkene under julehandelen i år!

Edel Granborg (19)

Nå nettopp

I høst har aktivister på Grünerløkka i Oslo hengt opp plakater for å få folk til å handle hos lokale småbutikker. De store kjedene kan overta, advarer de. Foto: Jil Yngland / NTB

Neste generasjon får kanskje ikke oppleve favorittstedene dine.

Jeg elsker Oslo. Små kafeer, unike butikker og skjulte perler som befinner seg overalt i byen.

Byen er levende, og pulsen avhenger av deg og meg. Alt dette endret seg brått da samfunnet stengte ned i mars. Ikke minst da det ble strengere smitteverntiltak i november. Den siste tiden har en rekke små bedrifter gått konkurs som følge av dette, og det kan vi som forbrukere gjøre noe med.

Små bedrifter sliter

Koronapandemien har gått hardt utover næringslivet, men de minste bedriftene er de som sliter aller mest. Selvstendige bedrifter med mindre kapital klarer ikke å konkurrere med store merkevarekjeder. Halve utelivet frykter konkurs dersom smitteverntiltakene forlenges ut desember, skrev Aftenposten i forrige uke.

Edel Granborg (18). Foto: Privat

Nedleggelsen av Bare Jazz minner oss på konsekvensene koronakrisen har på lokale bedrifter.

Det var for meg en perle med kombinert kafé og platebutikk.

Handle lokalt!

Hvis du ikke handler nå, vil ikke neste generasjon få oppleve favorittstedene dine. De stedene du elsker. Fordi hverken staten eller forbrukerne tok ansvar.

I år blir julen ekstra utfordrende for mange. Gjør det du kan for å gjøre denne tiden forutsigbar for de små bedriftene. Handle årets julegaver på den lille bruktbutikken med de unike tingene. Ikke på HM eller Cubus.

Hvis du venter, ja, så er det ikke sikkert at du rekker det før dørene lukkes og de store kjedene flytter inn.

Forfatteren er deltager i utdanningsprogrammet Young Ambassadors. Meningene som kommer til uttrykk, er forfatterens egne.

