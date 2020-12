Andelen unge overvektige øker

Regjeringen og Frp svikter folkehelsen.

Neste år blir godteri billigere. Frp fikk i budsjettforhandlingene gjennomslag for å fjerne avgiften på sjokolade- og sukkervarer. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Hanna Kristina Jakobsen (21) Press - Redd Barna Ungdom

Tale Rørvik Lejon (17) Press - Redd Barna Ungdom

Overvekt og fedme er ifølge Verdens helseorganisasjon en av de største truslene mot folkehelsen i det 21. århundret.

Samtidig som andelen unge som lever med overvekt i Norge, øker, kutter regjeringen i avgift på sjokolade og sukker.

Bare å skjerpe seg?

I Norge har rundt 1 av 4 ungdommer overvekt eller fedme, og ifølge Folkehelseinstituttet er det tegn til at tallet øker. Å leve med overvekt kan føre til en rekke sykdommer, som hjerte- og karsykdommer, diabetes og visse krefttyper.

Globalt regner Verdens helseorganisasjon med at 2.8 millioner mennesker dør som følge av overvekt og fedme.

I årets statsbudsjett har regjeringspartiene og Frp blitt enige om å kutte i avgift på sjokolade og sukker, til tross for at nettopp det er et av tiltakene Verdens helseorganisasjon foreslår for å redusere forekomsten av overvekt.

Hanna Kristina Jakobsen (21) og Tale Rørvik Lejon (17) i Press – Redd Barnas ungdomsorganisasjon. Foto: Privat

Vi står midt i en global helsekrise, men regjeringen er likevel ikke villige til å satse på folkehelse.

I stedet for å rette søkelyset mot årsakene som fører til fedme, dreier debatten seg om forenklede løsninger med begrenset effekt. Vi får som enkeltpersoner beskjed om å skjerpe oss og «bare spise sunnere og trene mer».

Må tas på alvor

Undersøkelser viser at samtidig som flere får kunnskap om faktorer som kan føre til overvekt, synker ikke andelen som lever med overvekt.

Det er ikke rart. Det hjelper lite å be folk om å leve sunnere når usunn mat er billig og lett tilgjengelig. Hver dag bombarderes unge med reklame for fastfood og tilbud på mat med mye sukker, fett og salt. Og nå skal det også bli billigere å handle usunt.

Det er på tide å ta denne helseutfordringen på alvor. Vi må slutte å be folk om å skjerpe seg og starte å ta tak i strukturene som fører til overvekt.

Avgift på sjokolade og sukker er viktig for å sikre alle unge god helse. Med dette statsbudsjettet svikter regjeringen og Frp folkehelsen.

