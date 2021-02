Det er du som er viktig, ikke legningen din

Alazander Jasmin Sanati (17) Skeiv Ungdom Oslo og Viken

Du trenger ikke å sette navn på hva du er. Samfunnet putter altfor mye press på legning, skriver Alazander Jasmin Sanati (17). Foto: Nelson Antoine / AP / NTB

Siden barnehagen er jeg blitt spurt «er du gutt eller jente?». Svaret jeg gir i dag, er «vet ikke, bryr meg ikke», men det kan også endre seg.

Gay, lesbe, pan, bi, ikke-binær, jente, jeg kunne ikke ha brydd meg mindre. Det er bare ord som beskriver de fasene jeg har gått gjennom for å komme dit jeg er nå. Denne artikkelen er for deg som er skeiv og ung. Du trenger ikke å tilpasse deg noe som helst.

Jeg er ikke din gjennomsnittlige skeive person. Fordi det ikke skal være noen gjennomsnittlig skeiv person.

Du trenger ikke å passe i stereotypiene. Du trenger ikke å farge håret. Du trenger ikke å like Supernatural eller Doctor Who. Du trenger ikke å shoppe på Outland. Du trenger ikke å høre på Hozier (men det er personlig anbefalt). På samme måte som det finnes straighte stereotypier, finnes det skeive stereotypier.

Du er utrolig mye mer enn en merkelapp!

Skritt for skritt

En annen ting jeg vil at du skal vite, er at det er helt okei å gå gjennom faser. Vi må slutte å være redde for faser.

Disse fasene utvikler deg som menneske. Å være usikker på kjønnet ditt eller seksualiteten din er helt normalt. Når det er sagt, er det også helt greit ikke å gå gjennom faser. Hvert skritt du tar på veien til å kjenne deg selv bedre er bare positivt.

Alazander Jasmin Sanati (17), Politisk nestleder i Skeiv Ungdom Oslo og Viken. Foto: Privat

Du er ikke et klesplagg, du trenger ikke en merkelapp. Det du er, er helt opp til deg selv.

«Er du gutt eller jente?»

Siden barnehagen er jeg blitt spurt: «Er du gutt eller jente?».

Svaret jeg gir i dag, er «vet ikke, bryr meg ikke», men det kan også endre seg en dag.

Du trenger ikke å sette navn på hva du er. Samfunnet legger altfor mye press på legning. Din seksuelle orientering eller kjønn er ikke noe som er skrevet i stein. Jeg identifiserer meg ikke som dame eller mann, trans eller ikke-binær. Jeg er meg. Hvem jeg elsker og hva jeg har mellom beina, er ingen andres business enn min egen.

Ideen om å komme ut av skapet har så mye bry, unødvendig drama og stigma rundt seg. Vær den du er, for deg og ingen andre!

