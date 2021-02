Årets Gullbarbie burde ikke ha gått til Sophie Elise AS

Johanne Sundby Evje (17)

17 minutter siden

Sophie Elises arbeid utgjør en stor forskjell, mener debattanten. Foto: Vidar Ruud/NTB

Den verste reklamen befinner seg på Tiktok. Ikke hos en bedrift som jobber for å normalisere kvinnekroppen.

Sophie Elise AS ble kåret til årets Gullbarbie. Jeg mener at denne tildelingen ikke samsvarer med budskapet Press har. At Sophie Elises firma får denne prisen, viser at de gamle kjønnsnormene er intakt. At en kvinnekropp med selvbruning eller undertøy blir stemplet med en Gullbarbie, betyr at det er dere i Press som seksualiserer kroppen i reklamene.

Lederen i Oslo Press hevder i et Si ;D-innlegg at Sophie Elise AS får prisen fordi hun reklamerer for ting som ikke har noe med kropp å gjøre, ved unødvendig bruk av kropp. For det første er jeg sterk uenig. Og når en deler ut en verstingpris, må en fokusere på kjernen i bedriften. Firmaet hennes har et hovedfokus på produkter rettet mot kropp.Hvordan ville du promotert et kroppsprodukt uten kropp?

Utgjør en stor forskjell

Å si at noen som viser frem kroppen sin, får ungdom til å føle seg verst, er å stigmatisere kvinnekroppen. Det er ekstremt krenkende overfor meg som kvinne. Sophie Elises arbeid utgjør en stor forskjell. Hun informerer unge om at all kropp er topp. Vi er en del av en kultur hvor kropp er et tabu tema, og derfor trenger vi forbilder som kan normalisere det.

Dessuten: Tenk deg at du skal kjøpe en bikini fra en normal kleskjede via nettet. Her ser du ulike bilder av kvinner kledd i bikiniene som selges. Slik verden er i dag, er dette normalt. Det vekker ikke oppsikt på noen måte. Men når en norsk influenser med sin bedrift velger å lansere et selvbruningsmerke laget for kropp, er dette med på å gi henne en Gullbarbie.

Johanne Sundby Evje (17) Foto: Privat

Hvorfor er Sophie Elise AS’ reklame verdig en Gullbarie og ikke bedriften som promoterer kvinner iførte små bikinier? Kropp er kropp, reklame er reklame. For å fremheve et kroppsprodukt, må en benytte kropper.

Verre på TikTok

Jeg mener at unge må ta eierskap over kroppen sin. Det som skader selvbildet til barn og unge, er å bli lært opp i at man skal gjemme den bort fra ung alder av. Jeg mener Sophie Elise er en av mange gode forbilder som er med i kampen for kvinners rettigheter til å vise like mye kropp som menn.

Her må vi jobbe med mentaliteten og lære opp unge til at all kropp er fantastisk, uansett størrelse og fasong. Med selvbruning eller bikini, eller uten.

Hele 65 prosent av norsk ungdom benytter appen Tiktok, ifølge ice.no. Også denne appen var nominert til årets Gullbarbie. Her reklameres det for ulike kirurgiske inngrep, slankekurer, tannbleking og annet. Appens målgruppe er barn og ungdom. I år var det et bredt spekter av nominerte til Gullbarbie. Jeg mener helt klart at den verste reklamen befinner seg på Tiktok.

De store aktørene som står bak reklamer hvor en blir oppfordret til å forandre på seg selv, fortjener denne verstingprisen. Ikke et selskap som benytter kvinnekroppen for å promotere et kroppsprodukt for kropper, og som normaliserer er tabutema.

Når Press deler ut en pris til noen som jobber mot å fjerne et tabu, sier det mye om hvor aktuelle de gamle normene om at kvinnekroppen ikke skal vises, fortsatt er i 2021.

