Overraskende arrogant tone. Hvor er rausheten, AUF?

Oscar Christopher Husebye (20) Høyres Studenter

Det er ikke bra å konstruere et høyt konfliktnivå og tolke folk i verste mening, mener Oscar Christopher Husebye (20) fra Høyres Studenter, folkevalgt i Oslo. Foto: Privat

Alle fortjener en ny sjanse. Uansett hvilken partifarge de har.

På Si ;D 25. mars reagerer lederen av Oslo AUF, Varin Hiwa, kraftig på innlegget jeg skrev om at politikerne våre også kan gjøre feil under pandemien – at raushet også er viktig i disse tider.

Det var en overraskende arrogant tone fra AUF i innlegget. Særlig når det er under to uker siden Arbeiderpartiets nestleder måtte beklage å ha brutt smittevernsrådene fordi han dro på nachspiel.

Fortjener ny sjanse

Men i motsetning til Hiwa mener jeg at alle fortjener en ny sjanse. Uansett hvilken partifarge de har. Det betyr selvsagt ikke at brudd på smitterådene er greit. Brudd er ikke bra. Men det er heller ikke bra å konstruere et høyt konfliktnivå og tolke folk i verste mening.

Det viktig for oss alle å bli ferdige med pandemien. Mange har ofret mye. Det er god grunn til å tro at regjeringen har tatt mange riktige beslutninger.

Med Erna Solberg (H) som statsminister har regjeringen sikret ekstra støtte til folk som har mistet jobben, og gjort alt man kan for at bedrifter overlever. I tillegg har man bevilget ekstra til skole, sårbare barn og studenter.

Trenger raushet

Mens Ap i Oslo foreslo store kutt i Sommerskolen, foreslo regjeringen å gi kommunene 500 millioner kroner for å arrangere sommerskole.

Norge har klart seg bedre enn veldig mange andre land. Det er jeg takknemlig for. Det gjør veien lettere å gå for alle vi som prøver så godt vi kan.

Forhåpentlig er vi snart ferdige. Vi som har opplevd å miste noen, opplevd vonde ting og ikke fått møtt dem vi er glade i, trenger raushet denne tiden. Vi som prøver så hardt vi kan, og de som feiler én gang, trenger raushet. Det er rart at Hiwa ikke anerkjenner det.

